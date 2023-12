Angri. Polizia locale, arrivano i rinforzi anche a tempo indeterminato

Assunzione del personale al Comando di Polizia Locale guidato da Anna Galasso. Un potenziamento significativo della dotazione organica, con l’introduzione di sei unità a tempo determinato e cinque unità a tempo indeterminato. Queste assunzioni rappresentano un importante passo avanti, sottolineato dal fatto che cinque di esse prevedono un impiego stabile nel tempo, delle quali una part time.

Assunzioni possibili anche grazie ai proventi del finanziamento con l’articolo 208 del codice della strada che ha permesso di creare sei unità full time a tempo determinato per un periodo di cinque mesi. Questo intervento mirato risponde alle esigenze immediate del comando, fornendo risorse aggiuntive per affrontare le molteplici problematiche legate alla sicurezza stradale.

Le parole della Comandante

La tenace Comandante Anna Galasso, impegnata in prima persona nell’espletamento delle procedure di assunzione, ha voluto manifestare il suo apprezzamento per questo importante passo avanti: “Esprimo tutta la mia soddisfazione per queste nuove assunzioni, con l’auspicio che possano essere le basi di una visione più ampia, che pone al primo posto la sicurezza e la vivibilità dei cittadini. Certo è che le incombenze di un comando sono molteplici, ma è un buon inizio.”

Lavoro corale

L’approvazione e il supporto dell’Amministrazione locale, incluso il Sindaco Cosimo Ferraioli, sono stati fondamentali per rendere possibile questo importante potenziamento del personale. Anna Galasso ha colto l’occasione anche per ringraziare il Sindaco e tutta l’Amministrazione per il sostegno fornito alle procedure.

Le nuove assunzioni

Queste nuove assunzioni non solo rafforzeranno il Comando, ma rappresentano anche un impegno tangibile verso la sicurezza stradale e la qualità della vita della comunità. Con un mix di contratti a tempo determinato e indeterminato, si cerca di bilanciare la necessità di impegnare risorse umane necessarie con un’attenzione alla stabilità a lungo termine. I

Luciano Verdoliva