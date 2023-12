Basket. Gentile e Gamble disintegrano Trento, sogno Coppa Italia vivo

Alla Beta Ricambi Arena è tripudio per una Givova rimaneggiata, il 75-62 finale alimenta le speranze in ottica Final Eight.

Punti pesanti

Penultimo turno del girone d’andata alla Beta Ricambi Arena – PalaMangano, di fronte la Givova Scafati di coach Matteo Boniciolli e la Dolomiti Energia Trento di Paolo Galbiati, nona forza del massimo campionato nazionale di pallacanestro contro quarta.

I padroni di casa vincendo il match coi bianconeri potrebbero avere ancora delle possibilità in ottica Final Eight di Coppa Italia prima dell’ultimo turno che i gialloblù giocheranno domenica prossima a Tortona. Trento ha invece la qualificazione già in tasca grazie al record di 9 vittorie e 4 sconfitte con le quali si presenta sulle sponde del Sarno questa sera.

Tanti assenti

Oltre ai lungodegenti De Laurentiis (promesso sposo di Udine) e Strelnieks, la Givova deve far fronte all’indisponibilità di Kruize Pinkins e John Nunge, infortunati e neanche a referto per il match odierno.

Nelle fila della Dolomiti Energia pesa l’assenza del playmaker Prentiss Hubb (corteggiato a lungo in estate anche dalla Givova Scafati stessa), lo statunitense si è infortunato nel match di EuroCup giocato e vinto dai suoi in settimana.

Quintetti

SCAFATI: Robinson-Rossato-Rivers-Pini-Gamble

TRENTO: Ellis-Baldwin-Stephens-Grazulis-Biligha

Primo quarto

Brutti i primi secondi di una più che rimaneggiata Scafati, Grazulis segna da 3 e Biligha dalla media, 2-5 dopo i primi 2′ di gioco. Gentile entra ed alla sua maniera prova a scuotere i padroni di casa, ma la Dolomiti Energia resta avanti dopo 4′ di gioco dove le sortite offensive dei gialloblù sono più che rivedibili, 4-8 il punteggio. Ellis risponde a Pini ed a metà primo quarto restano invariate le 4 lunghezze di distanza tra le due formazioni, 6-10.

Baldwin si mette in proprio e grazie alla complicità di una Scafati distratta regala ai suoi il massimo vantaggio a 3 primi e 29 secondi dalla prima sirena, 8-15. Campo anche per Mouaha che non vede neanche il ferro dall’angolo; in un momento di estrema confusione esce fuori ancora Gentile che riporta i suoi a -1 a poco più di 24″ dalla fine. Il primo quarto termina col punteggio di 14 a 15 in favore della Dolomiti Energia Trentino, 8 i punti di Alessandro Gentile.

Secondo quarto

Robinson imbecca Rivers e la Givova trova il primo vantaggio di serata, Trento fa una fatica immane a trovare il fondo della retina e la truppa di Boniciolli non può far altro che trarne vantaggio, 18-15 a 6:47 dall’intervallo lungo. S’iscrive a referto anche Logan, in sottomano e non da oltre l’arco, Galbiati costretto al timeout in una Beta Ricambi Arena infuocata. Baldwin da campione realizza da 3, Logan ancora in penetrazione, Biligha con l’aiuto del vetro, al 15′ Trento impatta nuovamente, 22-22.

Arrivano la prima tripla della serata di Logan ed il primo canestro di Robinson, primo tentativo di allungo gialloblù, +6 con 4:16 da giocare per chiudere il secondo parziale. Gentile ruba palla e va a schiacciare, poi stoppa Grazulis e lancia il contropiede chiuso con la tripla di Rivers dall’angolo, 60″ di onnipotenza cestistica per la Givova, 33-22 dice il tabellone. Sempre Baldwin da oltre l’arco prova a tenere a contatto i bianconeri, Gamble e Robinson rispondono presente ed i gialloblù toccano il +12 prima della tripla di Forray che vale il 37-28 al 18′. Scafati allenta per un attimo i ritmi e Trento torna a 2 possessi di svantaggio quando si entra nell’ultimo minuto di gioco del primo tempo, un’altra tripla di Forray vale il -6 bianconero. Gamble fa 1/2 dalla lunetta, i tentativi di Baldwin e Rivers dai 6.75 non vanno a buon fine, i primi 20′ si concludono sul punteggio di 38-31.

Doppia cifra per Gentile (10) da una parte, e Baldwin (12) dall’altra.

Terzo quarto

I primi punti di capitan Rossato aprono il secondo tempo, i liberi di Gentile ed il contropiede guidato e concluso da Logan danno il massimo vantaggio di di serata alla Givova al 21′, 44-31. Le triple di Alviti ed Ellis non bastano a rientrare a contatto al 23′, gialloblù ancora avanti di 11, 48-37. Vola Rivers sull’assist di Gentile, Biligha segna anche da 3, Robinson ed Alviti fissano il punteggio sul 52-42 al 25′.

Attacchi che faticano a trovare continuità, l’agonismo è alle stelle e le lunghezze tra le due squadre restano 10 anche a 2:40 dal 30′. La tripla di Alviti sblocca l’Aquila, Robinson risponde dalla lunetta ma sbaglia due volte andando al ferro, Udom riporta i suoi a -7 al 29′, 56-49. Gamble impreciso dalla linea della carità, Cooke vola a schiacciare il 57-51 col quale va poi a concludersi il terzo periodo di gioco.

Quarto quarto

Rivers da opportunista trova due punti d’oro, Gamble balla sul perno come se fosse all’Opera e ridà 10 punti di margine ai suoi al 32′, 61-51. Ancora Rivers a trovare due punti dalla “spazzatura”, Givova che difende alla morte e guidata da un Gamble mastodontico tocca il +14 a 6:54 dall’ultima sirena, Galbiati costretto al timeout sul 65-51. Robinson stoppa Udom e Logan converte il fallo tecnico sanzionato a Forray, Trento non pervenuta dopo i primi quattro minuti dell’ultima frazione. Gentile trova Pini per il +17 prima di mettersi in proprio per chiudere virtualmente il match al 36′, 70-51 Scafati.

Biligha segna i primi due punti del quarto bianconero a 3:53 dal quarantesimo, troppo tardi contro questa Givova, partita che diventa puro garbage time con le standing ovation meritatissime per Gentile e Gamble su tutti. Primo ingresso in LBA anche per i giovani Imade e Morvillo, al 40′ il tabellone dice 75-62 in favore della Givova Scafati che può cullare il sogno Final Eight prima dell’ultima gara del girone d’andata, settimana prossima a Tortona.

Strepitose le prove di un Gentile da

Sala stampa

Galbiati: “Complimenti a Scafati, noi non abbiamo mai fatto canestro, percentuali bassissime e la loro energia è stata palesemente superiore alla nostra, merito alla Givova.”

Boniciolli: “Nel momento di difficoltà siamo stati capaci di faticare, questa è stata la base per la grande prestazione di stasera. Quando sono arrivato tutti mi hanno detto che questa era una squadra costruita per attaccare, che non avrebbe mai trovato continuità difensiva, stasera abbiamo tenuto il quarto attacco del campionato a 62 punti, prima di stasera ne facevano 86 di media. Abbiamo cominciato a lavorare sulla fase difensiva, lasciando l’80% dei giochi di Pino Sacripanti, stiamo capendo che tenere un 1vs1 è fondamentale tanto quanto un canestro realizzato, la verità è che meno si hanno istinti difensivi più si può lavorare sul costruire una solidità difensiva di squadra. Il difendere forte consente anche di sbagliare qualche canestro come ci è capitato e non pagarne le conseguenze, bravo a Mouaha che ha difeso alla morte così come David Logan, non propriamente conosciuto come un ‘difensore’.

Siamo ad una vittoria dalle Final Eight, io ne ho fatte 5 (3 di A2 e 2 in A) e so che quando arrivi a competizioni del genere tutto può succedere e l’ho detto ai giocatori. Giocare per la Coppa Italia lo meritiamo, lo merita il nostro presidente, il nostro pubblico e soprattutto lo meritano questi ragazzi. Sfidiamo una squadra forte che gioca le coppe europee, ma andiamo a Tortona settimana prossima con la voglia di prenderci queste Final Eight, costi quel che costi.”

Tabellini

SCAFATI: Gentile 16, Gamble 15, Rivers 13, Robinson 13, Logan 12, Pini 4, Rossato 2, Imade, Mouaha, Morvillo, Sangiovanni ne.

TRENTO: Baldwin 12, Biligha 12, Alviti 10, Ellis 7, Grazulis 7, Cooke 6, Forray 6, Udom 2, Conti, Niang, Stephens.