Basket. Un rinforzo per l’Antoniana, arriva Liberato Chirico

Il comunicato

La Bioverde Pallacanestro Antoniana è lieta di comunicare l’arrivo in maglia giallorossa di Liberato Chirico, play/guardia classe 2001 in quest’inizio di stagione in forza alla NPS Stabia (Divisione Regionale 1).

Regista capace di dettare ottimamente i ritmi, il nostro nuovo numero 1 è un validissimo difensore, sicuramente capace di esaltarsi all’interno di un sistema efficace come quello plasmato da coach Aldo Festinese grazie alla sua infinita energia.

Chirico vorrà dimostrare di poter essere un fattore nella seconda parte di questo campionato di Serie C dopo aver chiuso a 14.8 punti a partita lo scorcio di stagione in quel di Castellammare di Stabia. Negli anni scorsi è stato grande protagonista sia ad Angri (C Gold) che a Cava de’ Tirreni (C Silver).

Liberato è già a disposizione dello staff tecnico della Bioverde e sarà regolarmente in campo per i prossimi impegni ufficiali.