Attraverso un comunicato la prima cittadina di Sarno ha voluto augurare buon anno a tutti i cittadini.

A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale, vorrei augurare alle sarnesi ed ai sarnesi, ai più grandi, ai più piccini, ai miei colleghi di opposizione ed alle loro famiglie, ai dipendenti comunali e delle società collegate, a tutte le Forze dell’Ordine, ai Sacerdoti ed ai religiosi, ai medici ed al personale medico, ai volontari, alle associazioni, ai dirigenti scolastici, ai Docenti, al Personale Ata, a tutti coloro che vivono nella nostra città, provenendo anche da realtà lontane e difficili, un sereno e felice anno nuovo, che ci faccia dimenticare e mettere alle spalle le tante difficoltà vissute, in quello che sembrava un incubo fantascientifico.

Come sapete, sono stata chiamata a rappresentare innanzitutto tutta la città ed i suoi abitanti, in qualsiasi maniera la pensino, e poi questa squadra di amministratori, compresi i colleghi di opposizione, e per questo devo ringraziare il dott. Giuseppe Canfora e la maggioranza, che mi regala ogni giorno la sua fiducia. Dopo le elezioni ci sarà un altro Sindaco a cui faccio già i miei auguri e che farà sicuramente meglio di me.

Carissime/i, in questo ultimo anno, il nostro compito è stato proprio quello di rendervi la vita più semplice e leggera e di regalarvi i servizi di cui avete bisogno, in tempi rapidi e veloci, ed è quello che abbiamo cercato di fare, nell’ultimo periodo, liberi finalmente di programmare, liberi di “correre”.

Dopo la creazione di un ufficio “destinato”, la città ha intercettato diversi finanziamenti nell’ambito del PNRR, che daranno vita ad una trasformazione urbanistica e commerciale, mai verificatasi prima, che tocca soprattutto le cosiddette periferie, il percorso delle acque è solo l’inizio.

Allo stesso tempo, la Regione Campania, attraverso la Gori, la Eav, Trenitalia, ha finanziato e pagherà il restyling di stazioni, fognature, strade, dopo i lavori necessari della fibra, perchè la rete aiuta professionisti ed imprese. Avete dovuto sopportare tanti problemi ma ora otterremo più servizi e strade migliori.

Le problematiche dell’area Pip sono finalmente in fase di soluzione definitiva.

Le scuole sono state al centro della nostra attenzione, abbiamo bloccato ogni forma di dimensionamento, rinvenuto fondi per le ristrutturazioni, ora partiranno lavori a rotazione, altrimenti avremmo problemi per la sistemazione degli studenti. Assicurati i servizi fondamentali come mensa, cedole e trasporto scolastico, in tempi record.

Tantissime le iniziative culturali avviate, basti pensare alle stagioni teatrali a prezzi stracciati, alle proiezioni gratuite per bambini, al famoso e premiato Settembre Libri, anche un riprodotto in altre città, alla valorizzazione degli scavi di Foce, alle collaborazioni con scuole e associazioni per tantissimi concerti, rappresentazioni teatrali e spettacoli di danza, con protagonisti assoluti gli allievi.

Gli show attira gente, dai The Kolors a Nostalgia 90, sono stati fondamentali, hanno richiamato persone, media, attenzione.

Il Distretto commerciale è una realtà che ha potenzialità ancora poco comprese che regaleranno, grazie all’assessore al ramo, un futuro roseo alla nostra città, sotto il profilo economico ed occupazionale.

Abbiamo avviati i concorsi, soprattutto quelli che riguardano i Vigili Urbani, perché c’è bisogno di sicurezza. Abbiamo dato tante possibilità a giovani e persone in difficoltà con il Servizio Civile, Garanzia giovani, Tirocini formativi. Tanti i fondi per l’assistenza a chi è in difficoltà, specialmente ora con la soppressione del reddito di cittadinanza e, tra i primi in Italia, abbiamo ottenuto finanziamenti per ospitare rifugiati di guerra e bambini provenienti da situazioni orribili.

Nonostante i già buoni risultati raggiunti, abbiamo avviato una nuova raccolta differenziata per migliorare ulteriormente, perchè ci sono, purtroppo, ancora zone dove non si differenzia e si creano mini-discariche. Si continua nelle denunce e nelle lotte per l’ambiente e per la legalità. Tanti i beni confiscati acquisiti.

Infine il contenzioso e le finanze: siamo tra le poche città a non avere problematiche, a non aver aumentato tasse, anzi le abbiamo diminuite, eppure ereditammo tantissimi debiti certificati in un resoconto datato giugno del 2014, oltre 8 milioni di euro di debiti fuori bilancio: nel primo giorno bloccammo un pignoramento di ottocentomila euro. Da quella data credo che insieme alla maggioranza, al Sindaco Canfora, a Gaetano Ferrentino, a Francesco Squillante, attuale Assessore al Bilancio, abbiamo posto in essere un lavoro unico e certosino: i soldi risparmiati con transazioni ed azioni sono stati tantissimi, questo possiamo dirlo con certificazione. Solo quest’anno con l’ultimo contenzioso De Amicis, due milioni. E non abbiamo aumentato le tasse, come era necessario. Eppure abbiamo una spada di Damocle contro cui stiamo continuando a combattere, lo Stato italiano, che vuole i risarcimenti già pagati per quelle vittime della frana del 5 Maggio 1998, per il quale abbiamo organizzato una commemorazione che ha avuto

valore nazionale anche per richiamare la problematica delle opere idrauliche. Stiamo lottando, ad inizio mese forse novità favorevoli. Non molliamo su questa questione che ci offende innanzitutto come città. Tutti.

Certo non è tutto perfetto, anzi al contrario è sempre troppo poco, ed è necessario uno sforzo ulteriore per correggere problemi atavici, per migliorare sicurezza e pulizia, per trattenere i giovani, per uscire dal guscio, per togliere polvere, ci vogliono entusiasmo, voglia di lottare, determinazione, ed anche amore la propria città: Vi prego, amiamola, diamo un contributo per migliorarla, in qualsiasi modo, magari con un gesto semplice come non buttare una carta a terra o fare la differenziata o non parcheggiare in doppia fila.

Consentitemi una piccola nota personale, ringrazio tutti coloro che mi incoraggiano e mi fanno sentire il loro affetto e anche quelli che, con le critiche, mi spingono oltre. Ringrazio la mia famiglia, gli Assessori, i Consiglieri, i miei amici, il Partito Democratico che è la mia seconda famiglia. Un bacio a mio padre Aniello che veglia su di me e che il primo gennaio avrebbe compiuto ottantadue anni. Auguri babbo.

BUON ANNO! AUGURI. BONNE ANNÉE! VOEUX. HAPPY NEW YEAR!

Feliz año nuevo! Щасливого Нового року

.سنة جديدة سعيدة !تهانينا 新年快樂