Non ha dubbi l’ex sindaco di Nocera Inferiore Romano. Per favorire lo sviluppo e la promozione della città servono iniziative di qualità

Nocera Inferiore. Romano: “iniziative di qualità per rilanciare la città” (video)

Non ha dubbi l’ex sindaco di Nocera Inferiore Antonio Romano. Per favorire lo sviluppo locale e la promozione della città si devono mettere in campo iniziative di qualità che possano riportare Nocera all’attenzione dell’agro e dell’intera provincia di Salerno. La città capofila dell’Agro deve ritornare a essere traino anche per gli strumenti di concertazione del territorio a nord di Salerno.

Il rilancio dei PIP

Per Romano inoltre Le zone industriali di Fosso Imperatore e Casarzano vanno completate al più presto per consentire agli assegnatari di realizzare gli interventi programmati da tempo per permettere alla città un nuovo sviluppo economico.

Assenza di ideali

Sul fronte politico Romano è stato chiaro: oggi non ci sono più gli ideali che il passato hanno caratterizzato destra e sinistra.

Il servizio è di Gerardo Vicidomini