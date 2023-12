Sarno. Scuola: fuori dal dimensionamento regionale

Dimensionamento scolastico nel territorio di Sarno: tutte le autonomie didattiche non subiranno variazioni. La Regione Campania, dopo aver perso il braccio di ferro giudiziario contro l’attuale Governo, ha pubblicato l’elenco degli accorpamenti previsti, nel quale non compare la città di Sarno.

La soddisfazione di Viscardi

Soddisfatta la sindaca Eutilia Viscardi: «Nel piano non compare la città di Sarno, le nostre scuole rimarranno dove sono e nello stesso numero, è un grande successo per noi che non abbiamo voluto proporre nessuna proposta alternativa e puntare solo sulla conferma », sottolinea in una nota.

Le opposizioni

L’opposizione nel frattempo aveva già chiesto un incontro in Consiglio Comunale per discutere del futuro dei dirigenti scolastici, sui quali pende una vera e propria spada di Damocle. «Come è noto la loro sorte è legata a graduatorie e punteggi e provvedimenti non di competenza di questo Ente – chiarisce Viscardi – Tuttavia una discussione in Consiglio Comunale è sempre un momento importante, soprattutto se anche chi appartiene ai partiti del Governo attuale partecipasse alla stesura di un documento di protesta nei confronti della Meloni e del Ministro della Pubblica Istruzione che hanno creato un mostro giuridico per risparmiare sulla scuola».

Nel frattempo il primo cittadino prende atto della “salvezza” degli istituti scolastici cittadini, rispetto ad altri comuni del comprensorio che, infatti, devono fare i conti con gli effetti del decreto Valditara. Sarno, infatti, in questo contesto rappresenta quasi un unicum della provincia Nord al pari di Scafati (che aveva però rimodulato già negli anni precedenti), non adottando nei mesi scorsi alcun provvedimento in attesa di notizie chiare da parte della Regione Campania.

Una scelta che alla fine ha pagato, visto che palazzo

Santa Lucia dopo aver perso l’impugnazione della legge del Governo Nazionale, ha presentato il piano di dimensionamento nel quale non compare in nessun modo il comune di Sarno.

Alfonso Romano