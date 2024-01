Basket. Final Four di Coppa Campania 2024, la presentazione a Gragnano

Il comunicato

La Bioverde Pallacanestro Antoniana, in collaborazione con i Sindaci dei Comuni di Gragnano, Nello D’Auria, e Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, sta lavorando strenuamente alla realizzazione del primo evento del nuovo anno, le Final Four di Coppa Campania di Serie C dei prossimi 6 e 7 gennaio.

La kermesse sarà attenzionata da numerosi addetti ai lavori, tifosi ed appassionati che giungeranno nel rinnovato “Pallone Geodetico” di Gragnano per assistere allo spettacolo del torneo che assegnerà il primo titolo della stagione 2023/24.

In vista di una rassegna così in vista e considerato il notevole impegno di tutte le parti in causa, si è voluto inaugurare il tutto con una conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Alle ore 16:30 di domani, presso l’Aula Consiliare di Gragnano (NA), interverranno:

-Il Sindaco del Comune di Gragnano, Nello D’Auria;

-Il Sindaco del Comune di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale;

-Il Presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallacanestro, Antonio Caliendo;

-Il Responsabile degli Affari Legali della Pallacanestro Antoniana, Avv. Alfonso D’Aniello.

Saranno presenti con una loro delegazione le altre 3 squadre partecipanti: Step Back Caiazzo, Academy Basket Potenza, Academy Basket Parete.

L’invito a presenziare alla conferenza è esteso a tutti gli organi di stampa ed alla cittadinanza gragnanese ed abatese tutta.