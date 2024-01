Basket. Presentata la Coppa Campania 2024 al Comune di Gragnano

Il comunicato

È stato un pomeriggio all’insegna dell’aggregazione, dello sport e dell’unione d’intenti, quest’oggi presso l’Aula Consiliare del Comune di Gragnano (NA).

Le istituzioni gragnanesi, nella persona del sindaco Nello D’Auria, e quelle abatesi rappresentate dal sindaco Ilaria Abagnale hanno parlato di quanto sia forte la volontà dei due Comuni di fare grandi cose, insieme, partendo dallo sport ed in questo caso dalla pallacanestro.

La kermesse di sabato 6 e domenica 7 gennaio garantirà a Gragnano, Sant’Antonio Abate ed i comuni limitrofi tutti, l’opportunità di assistere ad un prestigioso momento sportivo come le Final Four di Coppa Campania di Serie C, D’Auria ed Abagnale i principali fautori di tutto ciò.

Significativo anche l’intervento del presidente della FIP Campania Antonio Caliendo, arrivato alla struttura gragnanese con la Coppa che per scaramanzia nessuno ha voluto toccare. Il movimento cestistico che cresce sul territorio dei Monti Lattari non fa altro che bene alla Campania tutta, ha aggiunto il numero 1 del Comitato Regionale.

Chiusura per l’Avv. Alfonso D’Aniello, visibilmente emozionato in rappresentanza della Bioverde, i responsabili di Academy Basket Parete e Step Back Caiazzo e per il presidente del Mamba Gragnano Ciro Vieni, il quale sta lavorando assiduamente insieme alla società giallorossa per permettere la miglior realizzazione possibile dell’evento.Pre