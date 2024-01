Sant’Egidio Del Monte Albino. PUC cancellato, La Mura in difficoltà

Lo strumento urbanistico del Comune nullo. Per il TAR di Salerno “l’Ente ha inserito un’area che non è di propria competenza”

Il PUC di Sant’Egidio del Monte Albino è nullo. Non si fermano le conseguenze della sentenza del Consiglio di Stato sull’ex zona contestata di Orta Lore. Il comune di Pagani ha impugnato al TAR il Puc sangiliano ottenendo la nullità dell’atto approvato in assise comunale. Nella giornata di ieri è stata pubblicata la sentenza del Tar. L’ente paganese ha chiesto l’annullamento della delibera di assise di Sant’Egidio del Monte Albino, la n.47 del 4 novembre 2022, con la costituzione in giustizio anche della Provincia di Salerno oltre che del contributo “ad opponendum” di diversi privati della cosiddetta area contesta.

Ragioni respinte

Le ragioni difensive del comune santegidiano e degli imprenditori dell’area non sono bastate per convincere i magistrati, che hanno ripreso in primo luogo la decisione da parte della Provincia di Salerno di assegnare definitivamente la zona contestata al comune di Sant’Egidio del Monte Albino nel 2019. Una scelta rivelatasi errata da un punto di visto amministrativo.

Carenze

Da qui parte una vera e propria reazione a catena, che di fatto confuta uno stato di incertezza rispetto ai confini tra i due comuni, accusando così il comune sangiliano di aver inserito all’interno del proprio PUC un’area non di propria competenza. “È evidente che, per il tramite dell’approvato Puc, il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, in assoluta carenza del correlativo potere pianificatorio, abbia disciplinato un comparto esulante dal proprio perimetro di competenza territoriale e debordante entro quello spettante al limitrofo Comune di Pagani“ sono parte delle considerazioni del TAR, che quindi “in conclusione, stante la sua ravvisata fondatezza nei sensi dinanzi illustrati, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente accertamento della nullità del provvedimento con esso impugnato”.

La Mura in difficoltà

Il sindaco di Sant’Egidio, Antonio La Mura, ha deciso di prendersi delle ore di riflessione per comprendere, anche con l’aiuto di esperti, il futuro amministrativo della città e del proprio strumento urbanistico. La speranza per l’ente santegidiano si ritrovava nell’ipotesi di richiesta di rinvio da parte del comune di Pagani, come conseguenza anche del lavoro condiviso negli ultimi mesi verso la redazione della Legge Regionale che ha salvato diverse istanze di concessioni edilizie nell’area con una norma transitoria. Un rinvio sul quale anche il sindaco paganese Lello De Prisco era d’accordo, ma che non si è concretizzato per questioni tecniche, innescando così una bomba a orologeria all’interno dell’ente sangiliano, che deve rinunciare dopo Orta Loreto anche al suo PUC.

