Scafati Sviluppo, Aliberti chiama Daniele Meriani

Fallimento della “Scafati Sviluppo”, l’amministrazione vuole fare luce sulla vicenda e ingaggia l’ex commissario Acse Daniele Meriani. Il professionista è un volto noto in città per la sua pregressa esperienza nella partecipata dell’Ente. L’obiettivo a Palazzo Mayer è dirimere una curatela fallimentare che dopo anni risulta sempre più complessa. Con decreto sindacale l’amministrazione del sindaco Pasquale Aliberti ha provveduto a nominare una figura ad hoc per l’analisi della documentazione della procedura fallimentare della società legata all’ex area “Copmes”, con l’obiettivo primario di fare quanto mai chiarezza sulla situazione e comprendere le mosse future.

Una difficile risoluzione

Una questione che però negli ultimi anni, tra filoni di indagini e dibattiti politici, è ora un vero e proprio rebus da approfondire, a partire dallo stato dell’ultimo consiglio d’amministrazione. Tema che durante l’ultima amministrazione di Cristoforo Salvati ha animato parecchio il Consiglio comunale, con difetti di scrittura alla Camera di Commercio di Salerno tali da far immaginare per un periodo che gli ultimi amministratori non fossero neanche nei poteri di poter agire nella curatela. A ciò si aggiungono le vendite dei terreni appartenenti alla società, altro tema di profondo dibattito tra presunte svendite e atti illegittimi. Supposizioni su supposizioni che necessitano di un parere professionale specifico e di livello: da qui la scelta ricaduta, con forte spinta di una parte della maggioranza, su Meriani.

Il curriculum di Meriani

Il consulente arriva in città dopo la pregressa esperienza di commissario dell’Acse, lasciata poi in favore dell’attuale amministratore unico Giovanni Marra, con un curriculum di grande spessore a rafforzare la propria posizione. Più volte incaricato da enti amministrativi e giudiziari su vicende delicate in tutta Italia, per Palazzo Mayer è l’uomo giusto con il quale ripartire sulla vicenda della Scafati Sviluppo. «Una persona di grande spessore, una garanzia per tutti, sia per la sua provenienza sia perché è stato un professionista di fiducia della passata Commissione straordinaria », ha spiegato il consigliere delegato alle partecipate Gennaro Avagnano. «Potrà fare chiarezza su tanti aspetti dubbi che si hanno sulle procedura della vendita dei terreni, ma anche comprendere se la “Scafati Sviluppo” potrà essere portata in bonis o meno, tutelando così il patrimonio comunale».

Alfonso Romano