Si schianta il bus: grave una donna di 74 anni

La serata scorsa, sulla rampa di uscita della Tangenziale di Corso Malta, si è verificato un grave incidente coinvolgendo un autobus della linea 130 dell’Anm. L’autobus è uscito fuori strada, terminando la sua corsa contro paletti usati come guardrail vicino a via Lahalle. L’impatto ha distrutto la parte anteriore e danneggiato il parabrezza. La polizia locale di Napoli è intervenuta rapidamente, inviando pattuglie dei Cot Stella e San Lorenzo per rilievi e testimonianze.

Nell’incidente, il conducente e una passeggera di 74 anni sono rimasti feriti, trasportati in codice rosso rispettivamente all’Ospedale del Mare e al Cardarelli. Le condizioni della donna sono considerate serie. La rampa è stata temporaneamente chiusa per indagini. Non sono stati individuati segni di frenata, e un’ipotesi suggerisce un possibile malore del conducente. Nonostante le condizioni critiche della donna, il conducente sarà sottoposto a test alcolemico e tossicologico per chiarire le circostanze.