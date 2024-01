Scafati. Aliberti: “Da Agroinvest un debito di 20 milioni” (l’intervista)

Il comune di Scafati il prossimo 17 gennaio dovrà comparire davanti ai magistrati della sezione regionale di Controllo della Corte Dei Conti per discutere del piano di riequilibrio pluriennale decennale a cui è sottoposto l’ente. Il focus è sulle ultime tre annualità, con una relazione da parte del magistrato istruttore di circa 50 pagine che hanno sollevato critiche all’Amministrazione in carica da parte delle opposizioni consiliari. Il sindaco Pasquale Aliberti ha così deciso di fare chiarezza in attesa dell’udienza, spiegando la nuova strategia di palazzo Mayer a salvaguardia delle casse dell’ente.

Sindaco, le opposizioni parlano di un deferimento molto grave

Assolutamente no, la Corte dei Conti applica semplicemente l’articolo 243 quater del Testo Unico Degli Enti Locali, che costringe l’amministrazione a una relazione sullo stato di avanzamento del piano di riequilibrio pluriennale nella sua fase intermedia.

Nella relazione vengono sottolineati diversi punti non rispettati negli scorsi anni

Il mio mandato amministrativo è iniziato da solo quattro mesi e abbiamo lavorato affinché alla fine del 2023 si possa dichiarare alla Corte dei Conti la presenza di 2 milioni di euro da dedicare al piano di riequilibrio pluriennale, oltre quanto pattuito. Per il resto, la relazione sottolinea la negligenza di chi mi ha preceduto, ma abbiamo le soluzioni.

Partiamo dal piano di alienazione dei beni comunali. No alla vendita di strutture sportive come Palamangano e Stadio Comunale, ma anche un’inversione di rotta sulla cessione delle farmacie comunali. La Corte dei Conti ricorda però che bisognerebbe fare il contrario, per incassare somme milionarie fondamentali.

Non possiamo svendere la nostra identità sportiva, così come non è nostra intenzione vendere Farmacie Comunali che prestano un servizio fondamentale per il territorio. Sulle farmacie ci stiamo impegnando a risolvere il contenzioso con il Consorzio Farmaceutico, che dovrebbe ammontare all’incirca ad 1 milione 800mila euro, con un debito che sarebbe di molto minore ai 9 milioni messi a bilancio. Sulle strutture sportive ci stiamo impegnando a creare rapporti pubblici – privati in luoghi abbandonati come Parco Primato e Palatenda, oltre che ad aumentare le attività all’interno dello Stadio Comunale per renderlo anche economicamente autosufficiente. Ma l’obiettivo principale è quello di recuperare storici credit che il comune di Scafati ha e nessuno ha mai voluto riscuotere.