Basket Femminile. Angri apre il girone di ritorno contro Salerno

Preview

Dopo quasi un mese di pausa, l’Angri Femminile è pronta per tornare in campo. Domani al PalaGalvani, con palla a due alle ore 18,30, è previsto il derby contro la capolista imbattuta Sirio Salerno. Un match a dir poco complicato per le ragazze di coach Francesco Iannone, che per la seconda volta dall’inizio della stagione sono tutte a disposizione. Nell’ultimo incontro con Agropoli si sono riviste anche capitan Sapienza e soprattutto Manna, dopo nove mesi di stop. Ora ci sarà da riprendere la retta via, per cercare di abbandonare le zone calde della classifica. Di fronte una squadra di categoria superiore come la Sirio Salerno, guidata da Njegos Visnjic. Le granatine, fresche vincitrici della coppa Campania, hanno nel roster giocatrici di alto spessore come Oliveira, Silatsa, Orchi, De Mitri e Valerio. Angri può contare su un gruppo che si sta cementando ogni giorno di più.

Parla Manna

Questa le dichiarazioni pre-gara della guardia Valeria Manna. “Sicuramente stare ferma tutti questi mesi è stata una sofferenza e rientrare in campo è stata una forte emozione che mi era mancata. È stato un periodo lungo e difficile che ho superato grazie alla mia determinazione e a tutte le persone che mi sono state accanto a partire dai miei cari, alle mie compagne di squadra e soprattutto alla società che mi ha supportato in questo percorso. Il girone d’andata non è stato sicuramente positivo per vari motivi. Essendo

un gruppo nuovo, inizialmente, dovevamo trovare la giusta sintonia per poter andare avanti e posso dire che piano piano ci stiamo riuscendo. Ora finalmente siamo al completo e siamo cariche per affrontare il girone di ritorno che per noi sarà fondamentale. Domani contro Salerno sarà una partita tosta contro una squadra che nel girone d’andata ha dimostrato tutto il suo valore. Noi stiamo preparando al meglio questa partita, curando ogni dettaglio perché saranno i dettagli che faranno la differenza. Sono sicura che lotteremo su ogni pallone, suderemo la maglia e faremo di tutto per portare i due punti a casa”.