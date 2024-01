Serie D, girone H: trasferte pugliesi per Angri e Paganese

Serie D, girone H. L’Angri, dopo la vittoria di Barletta nell’ultima gara del girone di andata, farà visita al Bitonto. La compagine pugliese naviga nei bassifondi della classifica con 13 punti a messo a segno appena otto goal in 17 partite. I gialloneri si sono rivoluzionato in questa sessione di mercato e puntano fortemente alla salvezza; d’altro canto, però, i grigiorossi vorranno dare continuità all’ultima vittoria esterna. La squadra di mister Di Costanzo si è rinforzata con gli arrivi di Acampora e Mettivier, ma il calciomercato pare non essere ancora concluso.

La Paganese, invece, non perde da ben 4 partite e nell’ultimo turno ha sconfitto tra le mura amiche il Città di Fasano. La squadra di mister Agovino è stata una delle sorprese del girone di andata e vorrà confermarsi nella seconda parte di campionato. Di fronte si troverà il Barletta, una delle squadre, invece, più in difficoltà nelle prime 17 partite; i pugliesi erano partiti con obiettivi totalmente diversi (promozione in serie C), ma ora si ritrovano a lottare seriamente per una classifica tranquilla.