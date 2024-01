Sarnese-Castel San Giorgio 2-2. La Sarnese inizia il nuovo anno come ha concluso quello appena passato, con un pareggio. La squadra di Pirozzi frena tra le mura amiche dello stadio Squitieri contro il Castel San Giorgio, seconda della classe, mantenendo invariato il vantaggio in classifica.

Sarnese-Castel San Giorgio 2-2: la cronaca

Parte aggressiva la Sarnese, ma alla prima occasione sono gli ospiti a pungere con Sabatino, che sblocca il risultato dopo appena tre minuti di gioco. Reazione minima dei padroni di casa che subiscono un’altra rete dall’ottavo minuto, questa volta è Di Giacomo, che con una conclusione aerea supera Maiellaro. Il doppio svantaggio fa destare i granata, che nel giro di pochi minuti tornano in partita con Yeboah, bravo a rimettere subito tutto in discussione dribblando anche il portiere. Il numero 10 dei granata si ripete più tardi formando il pareggio. La Sarnese aumenta la pressione, ma il match vive di equilibri in campo. Nel finale di primo tempo, prima Pellecchia non sfrutta un’occasione d’oro per il sorpasso e poi De Sio si vede neutralizzare un’ottima conclusione da Bisogno.

Nella ripresa si gioca tanto, ma di vere occasioni da rete se ne vedono ben poche. Pellecchia non riesce a trovare l’aggancio da sotto porta, non sfruttando così un’altra chance per mettere la freccia. Una gara che nel secondo tempo nesce sui canoni dell’equilibrio e termina così come è iniziata. Infatti, nonostante i cambi, gli uomini di Pirozzi non riescono a trovare la chiave di volta del match, che termina con un pareggio.

Resta invariata la distanza tra le due squadre, con la Sarnese al comando della classifica del girone B di Eccellenza, con 7 punti di distacco dal Castel San Giorgio.

Sarnese-Castel San Giorgio 2-2: il tabellino

marcatori: 3′ Sabatino (CSG), 8′ Di Giacomo (CSG), 10′ e 21′ Yeboah (S)

Sarnese: Maiellaro; Losasso, Giordano, Vitolo, De Sio (67′ Cassandro); Cozzolino (62′ Dentice), Corticchia (87′ Della Monica), Salerno; Pellecchia, Padin (84′ Evacuo), Yeboah (81′ Cassata). A disposizione: Somma, Carpentieri, Caruso, Logrieco. Allenatore: Egidio Pirozzi

Castel San Giorgio: Bisogno; Raimondi, Cuomo, Senatore M., Accarino, Liguoro, Sabatino, Vatiero (70′ Ferrara), Di Giacomo (91′ Pescicolo), Senatore F. (65′ Cimmino), Palumbo (57′ Di Filippo). A disposizione: Pinto, De Santis, Giliberti, Di Benedetto, Boccia. Allenatore: Rocco Fiume

ammoniti: Vitolo (S), Giordano (S), all. Pirozzi (S), Senatore (CSG), Palumbo (CSG)

angoli: 6-2

recuperi: 3’pt, 5’st

direttore di gara: il signor Francesco Vitalii Diomaiuta della sezione di Salerno

assistenti: i signori Francesco Pellecchia della sezione di Avellino e Pasquale Fusco della sezione di Frattamaggior