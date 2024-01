Scafati: Aliberti stanzia 120mila euro per la riqualificazione dell’arredo urbano

Scafati: Aliberti stanzia 120 euro per la riqualificazione dell’arredo urbano

Il Comune di Scafati investe 120mila euro per giostrine ed elementi di arredo urbano. L’obiettivo è di riuscire a concludere alcuni cantieri in città con l’insediamento di aree giochi, ma anche aumentare la vivibilità del territorio attraverso elementi di arredo urbano.

La determina dirigenziale

Attraverso una determina dirigenziale l’Ente ha avviato l’iter per l’acquisto e la futura installazione di una serie di elementi. Gran parte dei fondi saranno destinati ad alcune aree abbandonate nel territorio scafatese, come il parco comunale di piazzetta Bartolo Longo in via Luigi Cavallaro e l’area antistante la Galleria Commerciale Plaza, che saranno rivitalizzate con nuove giostrine dedicate ai più piccoli, accessibili anche a utenza con disabilità. Le somme messe a disposizione serviranno anche a eliminare diverse barriere architettoniche che complicano non poco la vita a persone con disabilità, con la collocazione anche di panchine, cestini porta rifiuti, alberi e fontane.

Altre opere da completare

Opere che andranno di pari passo anche con la conclusione di due ambiziosi progetti di restyling, quello della Villa Comunale e del parco di via Terze. Il primo progetto, dal valore di circa 1 milione di euro, attende infatti solo la nuova installazione di giostre all’interno dell’area giochi per procedere all’inaugurazione che dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2024. Destino simile anche per l’area in disuso di via Terze che una volta dava accesso all’ormai abbandonata pista ciclabile, come spiegato in una comunicazione degli scorsi giorni dal sindaco della città Pasquale Aliberti: «Sarà pronto a giorni, mancano ancora le giostrine, gli arredi e si sta concludendo la prevista area di sgambamento per cani».

Alfonso Romano