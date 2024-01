Sono bastate poche gocce d'acqua per far tornare via Lo Porto la strada degli incidenti. Tre giovani coinvolti

Scafati. Strada insicura, incidente in Via lo Porto: tre feriti

Sono bastate poche gocce d’acqua per far tornare via Lo Porto la strada degli incidenti. Il manto stradale sdrucciolevole ha fatto sbandare una Volkswagen Tiguan verso l’altro lato della carreggiata, dov’era presenta una Renault Kangoo. L’episodio è accaduto intorno le 9 e un quarto e ha coinvolto il ragazzo a bordo del suv e una coppia all’interno della macchina travolta.

L’impatto

L’impatto, limitato dalle velocità rispettose dei due conducenti, ha subito attirato i cittadini della zona, tornati a prestare soccorso nel 2024 dopo un 2023 che ha registrato circa 100 incidenti sulla strada provinciale, una vera e propria questione sociale tra asfalto in pessime condizioni, buche ovunque e la mancanza di segnaletica nei punti di maggiore sensibilità. I tre coinvolti sono stati trasportati doloranti, ma non in condizioni grave di salute, all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore per i rituali controlli sui diversi traumi riportati, con anche fratture ad altezza busto.

Alfonso Romano