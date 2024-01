Basket. Angri di scena a Bari per aprire il 2024

Preview

Dopo la sosta riprende il cammino dell’Angri Pallacanestro. La compagine di coach Francesco Chiavazzo vuole continuare la propria striscia vincente di quattro vittorie, con l’ostica trasferta sul parquet della Tecnoeleva Adria Bari. I Condor sono secondi in classifica nel girone G e proveranno di certo a rafforzare la posizione che si sono guadagnati con sacrificio e sudore. Di fronte un avversario, che a dispetto dei soli 6 punti è tutt’altro che arrendevole. Una dimostrazione è la vittoria in casa della Power Basket Salerno nell’ultimo turno. Coach Luigi si affiderà di sicuro alla verve realizzativa di Callara (23,4 punti di media a gara), seguito dai vari Meistas, Lupo e Ferraretti. Angri sta provando a recuperare qualche acciaccato e di sicuro non vorrà ripetere gli errori commessi nella precedente trasferta pugliese a Mola.

Dichiarazioni

Queste le dichiarazioni pregara di Alessio Izzo, appena entrato nella storia dell’Angri per aver realizzato oltre mille punti in grigiorosso. “Sono davvero contento del traguardo raggiunto, chi non lo sarebbe. Credo che la mia crescita sia dovuta al lavoro svolto fino ad oggi e alla possibilità che mi è stata data di anno in anno. Domani andiamo a vincere contro Adria Bari, bisogna iniziare bene questo 2024”.