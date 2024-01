Basket. Antoniana di misura su Caiazzo, oggi in palio la Coppa

Una folle Antoniana batte Caiazzo

La Bioverde vince una vera e propria battaglia fatta di sorpassi, contro-sorpassi ed infinite emozioni a Boscoreale col decisivo canestro di Pierluigi Di Palma che decreta la seconda finalista della Coppa Campania 2024.

Avvio strepitoso di De Martino e Petrazzuoli, doppia cifra per entrambi dopo 10’ di gioco (23-15 Antoniana).

Secondi dieci minuti sulla stessa scia dei primi, ma l’ingresso di Linton Johnson (in borghese per il primo quarto d’ora) rianima i casertani che vanno all’intervallo lungo sotto di “sole” 11 lunghezze, 43-32.

Al cambio campo le squadre entrano in campo con facce diverse.

Aldi, Petrazzuoli e Johnson guidano la veemente rimonta della Step Back,

8-25 di parziale e 51-57 al 30’.

La Bioverde resta aggrappata mentalmente al match con il proprio, calorosissimo, pubblico ed al 35’ rimette la testa avanti con un indiavolato capitan Fiorillo, 61-62.

Caiazzo coi soliti Petrazzuoli ed Aldi rischia di chiudere la pratica a 180” dall’ultima sirena, 64-70.

De Martino da 3, Fiorillo in penetrazione, la partita non è finita ed il popolo giallorosso torna a ruggire.

A 43 secondi dal termine Caiazzo ancora avanti (71-69) ma priva di Johnson (quinto fallo personale), Di Palma fa prima 1/2 dalla linea della carità e poi chiude il contropiede condotto da Fiorillo per il nuovo, ultimo e decisivo vantaggio del match a 21” dal quarantesimo.

La preghiera di Petrazzuoli non trova gloria, la Sant’Antonio Abate cestistica può esultare.

Game, set, match e finale conquistata.

Visti i problemi alla struttura di Gragnano, la finale si giocherà a Boscoreale, alle 19:30 di stasera.

Parete e Bioverde si giocano il primo trofeo stagionale.

Tabellino Antoniana:

Amodio 4, Fernando 4, Mezzacapo 6, Fiorillo 14, Jallow, Chirico 4, Di Palma 14, Cascone A., Mandarino 6, De Martino 19, Lamberti ne, Cascone G. ne.