Basket Femminile. Troppa Salerno per Angri, KO 52-90

Di un’altra categoria

Niente da fare per l’Angri Pallacanestro, nettamente battuta (52-90) tra le mura amiche, dalla capolista imbattuta Sirio Salerno. Non è bastato un discreto primo periodo alle ragazze di coach Francesco Iannone.

Cronaca del match

Le granatine prendono in mano la partita e la dominano fino alla sirena conclusiva.

Buon inizio da parte di Angri, con un 5-0 tutto firmato da Tolardo. Pronta la replica da parte delle ospiti con De Mitri, Orchi e Oliveira (5-10). Il forcing di Salerno prosegue con Valerio e Silatsa per il 7-15, che costringe coach Iannone a un time out obbligato. La musica non cambia al rientro, con la Sirio che vola sul +13 ancora con De Mitri (9-22). Sul finire Stoyanova e la positiva Tolardo accorciano un po’ le distanze (16-25). Il canovaccio è il medesimo anche nei secondi dieci giri di lancetta. Salerno corre con Silatsa e Oliveira per il

18-33, che porta Angri a chiamare una nuova sospensione. La gara sembra già indirizzata, malgrado i tentativi volenterosi di Carcaterra. La Sirio imprime tutta la propria superiorità con Valerio, De Mitri e Silatsa per il 25-55 con cui si torna negli spogliatoi.

Nel secondo tempo non c’è praticamente storia. Le viaggianti continuano a a segnare a ripetizione, con percentuali piuttosto alte. Angri scompare via via dal campo. Il 33-76 con cui si va all’ultimo quarto decreta i più che anticipati titoli di coda sull’incontro.

Tabellini

Angri Pallacanestro Femminile: Sicignano, Catalani, Dati, Cesarano, Sapienza 2, Stoyanova 13, Martines 5, Tolardo 10, Falino 9, Carcaterra 13, Capriati. All. Iannone

Sirio Salerno:. Oliveira 14, Naddeo 7, Valerio 5, Scala n.e., De Mitri 17, Tagliaferri, Esposito, D’Amico, Virgilio, Silatsa 27, Scolpini 6. All. Visnjic