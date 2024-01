Rete Oncologica Campana: aggiornamenti e cambiamenti da marzo

La Regione Campania ha delineato il nuovo piano operativo della Rete Oncologica Campana, attivo da marzo, con significative modifiche nella mappa delle strutture autorizzate.

Riprogrammazione del Roc e le esclusioni

La giunta di Palazzo Santa Lucia ha varato la riprogrammazione del Roc, escludendo centri che non hanno raggiunto il numero minimo di prestazioni oncologiche nel 2023. A partire dal primo marzo, la Casa di Cura Cobellis di Vallo della Lucania non potrà più eseguire interventi per le patologie oncologiche al polmone e alla testa collo. Analogamente, alla Hyppocratica Villa del Sole di Salerno sarà fermata l’attività oncologica al testicolo, mentre la Casa di Cura Tortorella del capoluogo non potrà più eseguire interventi oncologici a rene, vescica e testicolo.

Novità nell agro nocerino sarnese

Nuovi ingressi includono l’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore per interventi tumorali a cervice, ovaio ed endometrio, il Tortora di Pagani per stomaco, fegato e mammella, e il Curto di Polla per il cancro al pancreas. Al San Luca di Vallo della Lucania saranno effettuati interventi a mammella, colon, retto, vescica e SNC. Infine, la clinica Cobellis di Vallo della Lucania avvierà gli interventi al fegato. L’Azienda Ruggi ha visto l’inserimento del Fucito di Mercato San Severino per interventi tumorali a colon, retto, stomaco e fegato, e del Santa Maria Incoronata dell’Olmo di Cava de’ Tirreni per operazioni sui melanoma. Lo scrive “La Città”.

Natalia Pepe