Basket. Il 2024 di Angri inizia con una sconfitta

Sconfitta al fotofinish

Non riesce stavolta la rimonta all’Angri Pallacanestro, condannata al PalaBalestrazzi da una tripla di Callara (73-72). La Tecnoeleva Adria vince con merito una gara nella quale è sempre stata avanti, fino alla tripla di Izzo, poi vanificata quasi sulla sirena. Approccio troppo molle alla gara per i Condor, che si riprendono a cavallo tra il terzo e il quarto periodo. I ragazzi di coach Francesco Chiavazzo mantengono ancora la seconda posizione, ma dovranno fare ammenda in vista dei prossimi importanti impegni. Non bastano i 18

punti del solito Izzo, seguito dai 15 di Jelic.

Cronaca del match

Buon inizio da parte degli ospiti, che partono 5-0 con Lupo e Callara. Pareggio perentorio da parte degli ospiti con Taddeo e Izzo (5-5). Ma Adria ha l’inerzia in mano e si rimette con il naso avanti con Ferraretti (11-5). Angri tira con percentuali troppo basse. Ne approfittano i locali per portarsi sul +11 (18-7) con Meistas. Capitan Iannicelli tenta di suonare la carica, ma Callara tiene i suoi a debita distanza (24-11). Nei secondi dieci giri di lancetta i Condor continuano a soffrire la maggiore aggressività di Bari. Pugliese e Preite fanno ancora male con le bombe che valgono il 35-16. Sono Taddeo e Jelic a provare a dare la carica con il 38-25. La rimonta viene fermata dalla tripla allo scadere di Preite, che porta le due squadre al riposo sul 43-30 per i locali.

Alla ripresa delle ostilità c’è un nuovo allungo da parte di Adria, che si porta sul 47-30 con Callara. I Condor si affidano a Ruggiero e Globys, che siglano il 49-39. I locali vanno ancora da Callara, ma poco possono contro il siluro di Jelic e la schiacciata di Globys per il -8 (52 44) Angri. Coach Luisi chiama time out. Però al rientro sono sempre Globys e Ruggiero a farsi sentire nel pitturato per il -5 (53-48). Un libero di Bonanni tiene i viaggianti a due possessi di distanza (57-51) all’ultimo mini intervallo. I locali tentano un nuovo allungo con Ravelli e Meistas (63-53). Globys e Izzo ricuciono un po’ il gap per il 63-58. Ma tutto viene

annullato da Lupo e Meistas per il nuovo +10 Adria (68-58). Dejavu per Angri, che torna sul -5 con Izzo e Iannicelli (68-63). I grigiorossi cominciano a crederci e con un nuovo centro dall’arco di Izzo si portano sul 70-66. A mettere un solo possesso di distacco è un libero di Taddeo (70-67). Un contropiede di Ruggiero riapre definitivamente i giochi (70-69) a 2’47’’dal termine. A dare il primo vantaggio della partita a Angri è Izzo con la bomba del 70-72. Il finale è al cardiopalma. Globys non la chiude e sul cronometro restano 22’’ per Adria. Sullo schema disegnato dal tecnico barese, Callara sigla la tripla del sorpasso (73-72) con 5’’ sul cronometro. La palla finisce nelle mani di Izzo, che sbaglia di un soffio. I due punti vanno ai locali.

Tabellini

Tecnoeleva Adria Bari: Guerrieri n.e., M. Ravelli n.e., A. Ravelli 9, La Ragione n.e., Lupo 10, Callara 22, Ferraretti 12, Pugliese, Preite 12, Meistas 8, Vorzillo n.e., Loprieno. All. Luisi

Angri Pallacanestro: Izzo 18, Globys 11, Granata 2, Ruggiero 11, Bonanni 3, Iannicelli 7, Caloia n.e., Taddeo 5, Jelic 15, Carone n.e.. All. Chiavazzo; Ass. Russo e Pisapia