Basket. Parete si aggiudica la Coppa Campania 2024

Antoniana KO

Una finale bellissima la vince Parete, ai casertani il primo trofeo stagionale. Termina 70-74 alla Struttura Geodetica di Boscoreale, il sogno abatese s’infrange sul più bello grazie ad un secondo tempo spaziale degli uomini di coach Porfidia.

Cronaca del match

Come in semifinale, l’avvio è tutto di marca giallorossa, con Fernando e Mandarino a dominare il pitturato, 25-17 Bioverde al 10’ (12 Fernando, 7 Mandarino).

Secondo quarto in cui l’Academy Basket resta aggrappata al match grazie ad un super Anderlucci, suoi 11 dei 28 punti di squadra all’intervallo, 37-28.

Secondi 20’ in cui esce fuori tutta l’energia di Iommelli & soci, 11-27 di parziale in 9 minuti e massimo vantaggio, 48-55 al 29’.

Mandarino, però, è un gladiatore e tiene in vita i giallorossi, al trentesimo Parete avanti 53-55.

L’ultimo quarto è un susseguirsi di emozioni, ma dopo l’ultima partita a 6:20 dalla fine (59-59), i biancoblù mettono la testa avanti e non si guardano più indietro.

Le triple di Palma e Damjanovic nel giro di 45 secondi “ammazzano” la finale, a poco più di 3 minuti dalla fine il tabellone recita +8 Parete, 60-68.

Dopo una due giorni infernale dal punto di vista del dispendio mentale e fisico sono i viaggianti ad averne di più, a nulla servono gli ultimi sussulti di De Martino e Mandarino.

Capitan Palma dalla lunetta manda i titoli di coda sulla Coppa Campania, al 40’ può esultare il pubblico del presidente Pezone, 70-74 il finale.

Tabellini

ANTONIANA: Amodio 4, Fernando 17, Mezzacapo 2, Fiorillo 6, Jallow ne, Chirico 4, Di Palma, Cascone A., Mandarino 20, De Martino 17, Lamberti, Cascone G. ne.

PARETE: De Rosa 11, Ottieri ne, Nappo ne, Mormile, Mataluna 2, Iommelli 15, De Sena, Palma 12, Stivaletta, Anderlucci 17, Damjanovic 17, Gravina ne.