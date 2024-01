Infermiera picchiata in ospedale. Interviene De Luca

L’aggressione brutale contro l’infermiera Anna Procida presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia ha sollevato un’ondata di preoccupazione per la sicurezza degli operatori sanitari in Campania. Il governatore Vincenzo De Luca ha espresso indignazione e ha puntato il dito contro il ministero dell’Interno, chiedendo risposte concrete e annunciando “decisioni drastiche” in mancanza di azioni tempestive.

De Luca ha rinnovato la richiesta di presidi di polizia nelle strutture colpite da episodi di violenza, sottolineando il dovere del ministero dell’Interno nel contrastare tali atti. Minaccia di adottare misure drastiche per garantire la sicurezza del personale sanitario, incluso il possibile blocco dell’attività in presidi non sicuri. La carenza di personale e le difficoltà nei pronto soccorso saranno affrontate con richieste ultimative al Governo per preservare le attività sanitarie pubbliche. La situazione esige risposte immediate e azioni concrete.