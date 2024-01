Nocera Inferiore. Gli orientamenti politici dei giovani consiglieri (video)

“Il centro” non è più un partito ma un brand. Così pochi giorni fa il leader nazionale di Italia viva Matteo Renzi. Un partito che in questi mesi ha cercato un forte radicamento sul territorio. A Nocera Inferiore i renziani hanno puntato sul giovane consigliere comunale di maggioranza Rocco Vecchione. Italia viva nei prossimi mesi avrà anche una sede di partito per essere sempre più vicina alla gente.

Passero

Diverso invece il discorso per il consigliere Luciano Passero pur essendo di centro sinistra. Passero eletto in una lista civica, per rispetto dei suoi elettori, ha deciso per il momento di non indossare casacche di partito che possano condizionare la sua azione politica.

Il servizio è di Gerardo Vicidomini