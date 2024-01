Pagani, raccolta rifiuti: nuove polemiche tra De Prisco e La Mura

Non terminano gli strascichi politici e istituzionali tra i comuni di Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino, il passaggio dei servizi torna a creare dibattito e polemiche. I cittadini dell’ex zona contesa di Orta Loreto all’inizio del 2024 continuano a godere dei servizi della vecchia istituzione comunale di pertinenza. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato in estate si sono avviate tra le due amministrazioni diversi tavoli alla Prefettura di Salerno per il passaggio dei dati tra il comune sangiliano e quello paganese.

Il servizio

Con l’anno nuovo, però, la raccolta dei rifiuti viene erogata dal comune di Sant’Egidio del Monte Albino, che applica la propria giurisdizione su altri aspetti come la gestione delle strutture scolastiche. Un caso che non è passato inosservato alla cittadinanza di Orta Loreto, che al momento sente vicino il comune di Pagani unicamente con la presenza dei tanti decantati cartelloni di benvenuti, rimossi più volte negli scorsi mesi in un moto di protesta. Sui social sono uscite le prime domande dirette al sindaco di Pagani Lello De Prisco, che ha confermato, come già fatto nelle scorse settimane, che il vicino comune di Sant’Egidio non abbia ancora provveduto al passaggio dei dati anagrafici e non solo della cittadinanza della zona contesa, bloccando di fatto tutto l’iter del caso.

La diffida

«In caso di continua inottemperanza sarò costretto ad adire altre strade» ha spiegato in alcune dichiarazioni delle ultime ore il sindaco De Prisco, con una segnalazione – diffida da richiedere in Prefettura. Dall’altro canto il sindaco di Sant’Egidio, Antonio La Mura parla di rimborso economico per le strade, le scuole e tante strutture costruite in 150 anni. Chiediamo la restituzione degli investimenti».

Alfonso Romano