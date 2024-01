Scafati. Disagio nei plessi scolastici, il comune si attiva

Emergenza manutenzione scuole, le vacanze natalizie coincidono con tanti interventi urgenti nei plessi. Durante le ultime settimane del 2023 in città diverse scuole hanno lamentato importanti disagi dovuti al malfunzionamento dei sistemi di riscaldamento, palazzo Mayer è corsa ai ripari per garantire al rientro della pausa luoghi salubri e accessibili. Tra foto di feste ed eventi, l’amministrazione comunale del sindaco Pasquale Aliberti ha diffuso anche diverse immagini dei cantieri che hanno investito diverse strutture scolastiche del territorio dal centro alla periferia. Lavori di tinteggiatura di tanti pareti malandate come al plesso Badia e alle strutture di via Martiri D’Ungheria. Alle elementari sistemati anche gli infissi, oltre che i lavori sopracitati che hanno impegnato anche la struttura che ospita le classi medie.

Le criticità

Le rogne maggiori sono arrivate dalle perdite di acqua che si registrano in via Della Resistenza tra bagni e soprattutto la palestra, diventata una “piscina” negli scorsi mesi con tanti disagi anche alle associazioni sportive che usufruiscono della struttura il pomeriggio e la sera.

Gli interventi

Su questo l’amministrazione sta intervenendo ancora con interventi tampone per limitare le infiltrazioni d’acqua, in attesa di più importanti progetti di finanziamento, come nel caso della scuola di Mariconda, ancora un cantiere aperto ma verso la conclusione. Chiusa nel 2020, la struttura doveva essere ristrutturata entro 18 mesi. Diverse segnalazioni di guasti e malfunzionamenti alle caldaie scolastiche del territorio, sono state risolte con l’acquisto di termoconvettori da parte del Comune.

Alfonso Romano