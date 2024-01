Amalfi, caos sosta bus: Sindaci e Sita Sud convocati in Prefettura

Il 5 gennaio, i sindacati Filt CGIL e Fit CISL hanno presentato una richiesta urgente alla Prefettura di Salerno, alla Conferenza dei Sindaci e al Comune di Amalfi, con copia a Sita Sud Trasporti, per discutere la soppressione degli stalli di sosta per i mezzi di trasporto pubblico in Piazza Flavio Gioia. La decisione del Comune di Amalfi, allineata al Piano di sviluppo turistico di Josep Ejarque, prevede lo sgombero dei bus dal fronte mare.

Tuttavia, durante la ripresa delle lezioni l’8 gennaio, i bus, privati dei loro spazi, hanno causato ingorghi fermandosi in mezzo alla rotonda per far salire e scendere gli studenti. Di conseguenza, il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha convocato le sigle sindacali, la Conferenza dei sindaci della Costa d’Amalfi e il direttore regionale di Sita Sud, Simone Spinosa, per un incontro in prefettura alle 16.30. L’obiettivo è trovare un accordo per conciliare le esigenze del Comune di Amalfi di liberare il piazzale dai mezzi ingombranti e la richiesta di Sita di avere un capolinea adeguato.