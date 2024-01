Anziani e disabili con diritto all’assistenza domiciliare: la graduatoria

È stato pubblicato sul sito web dell’Ente la graduatoria dei beneficiari del “Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane e persone con disabilità” indirizzato ad anziani ultra 65enni in condizioni di fragilità e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale grave, di età inferiore ai 65 anni in possesso di invalidità al 100%, residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Sociale S01_1 (Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Castel San Giorgio, Roccapiemonte).

Il Servizio consiste in un complesso di prestazioni socio-assistenziali rivolte ad utenti con problemi di non completa autosufficienza per favorire l’autonomia della persona, la vita di relazione, per prevenire l’emarginazione sociale. «Saranno 105 le famiglie che usufruiranno dell’assistenza per anziani, così suddivisi: 47 per il Comune di Nocera Inferiore, 32 per Nocera Superiore, 19 per Castel San Giorgio e 7 per Roccapiemonte» spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Federica Fortino.

Il Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale riguarda attività di igiene e cura personale quotidiana, la preparazione e somministrazione dei pasti, il disbrigo di pratiche o commissioni, il supporto allo svolgimento di attività giornaliere all’interno o all’esterno. Tutte attività fondamentali per evitare l’isolamento sociale. «Per quanto riguarda i cittadini con disabilità, saranno assistite 56 persone, 23 nella Città di Nocera Inferiore, 23 a Nocera Superiore, 7 a Castel San Giorgio e 3 a Roccapiemonte» aggiunge Annarita Ferrara, consigliera delegata alle Politiche Sociali.

«L’Avviso era stato pubblicato ad ottobre ed oggi abbiamo l’elenco dei beneficiari» precisa Alfonso Romano, presidente della Commissione Consiliare Politiche Sociali. Il Servizio sarà erogato attraverso la concessione di “buoni” o “voucher” sociali agli utenti, spendibili presso i Soggetti iscritti al “Registro dei prestatori accreditati dell’Ambito Territoriale S01_1. Sarà del cittadino la scelta del soggetto accreditato che espleterà la prestazione.

«Una risposta concreta per i cittadini più fragili che risiedono in uno dei quattro Comuni aderenti all’Ambito Sociali S01_1. Si tratta di servizi assistenziali necessari, indispensabili per favorire l’autonomia delle persone anziane e con disabilità» dichiara il Sindaco Paolo De Maio.