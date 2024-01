JustEat continua la sua crescita, si ricercano lavoratori in Campania

La decisione di assumere i rider come lavoratori dipendenti è il risultato dell'accordo del marzo 2021 tra Just Eat e le organizzazioni sindacali Cgil, CIsl e Uil

Just Eat, parte del gruppo Just Eat Takeaway.com, amplia la sua presenza a Portici, estendendo il suo modello di delivery basato sull’impiego di rider con contratto di lavoro subordinato. Napoli già conta 182 rider, con altri 11 attivi a Portici. La decisione di assumere i rider come lavoratori dipendenti è il risultato dell’accordo del marzo 2021 tra Just Eat e le organizzazioni sindacali Cgil, CIsl e Uil, che ha portato al primo contratto collettivo aziendale per i rider.

Questa mossa riflette l’impegno di Just Eat nel sostenere la crescita del mercato del digital food delivery, generando opportunità di lavoro e migliorando i servizi offerti. A Portici, dove i ristoranti partner sono cresciuti del 51%, sono ancora aperte le candidature per 5 nuove posizioni da rider con contratto subordinato.

Il contratto offre diritti sindacali, trattamento economico e normativo stabilito dall’accordo sindacale del 2021. La retribuzione, superiore a 9 euro/ora dopo due anni di anzianità, include bonus per ordine, accantonamento del TFR e maggiorazioni per lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno. I rider godranno di regimi orari flessibili, con indennità chilometriche per le consegne e dotazioni di sicurezza gratuite.

Le candidature possono essere presentate sulla pagina dedicata, includendo informazioni personali, preferenze di turni e documenti necessari. I candidati saranno valutati individualmente e invitati a una sessione online conoscitiva sull’azienda e sul ruolo del rider.