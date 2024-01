Minaccia di uccidere la ex a bottigliate: arrestato

A Capua, un 46enne di Napoli è stato arrestato dai Carabinieri su segnalazione della vittima, una 45enne locale. La donna, rifugiata nella sua Fiat Panda per sfuggire all’ex compagno in preda all’ira, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La donna ha riferito che l’uomo poco prima l’aveva minacciata di morte ed aggredita con una bottiglia in vetro che aveva scagliato contro il parabrezza del veicolo, infrangendolo. I carabinieri hanno rapidamente individuato l’ex marito come l’aggressore.

Quest’ultimo, tentando la fuga nelle campagne circostanti, è stato prontamente bloccato nonostante la resistenza opposta. L’uomo, in uno stato evidente di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di alcol, è stato trasferito nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Ce). La vittima aveva già presentato una denuncia il 2 gennaio per lesioni personali e maltrattamenti, evidenziando violenze subite per oltre 10 anni.