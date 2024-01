Promozione, girone D. Nella sedicesima giornata del campionato di Promozione non sono mancate le sorprese. Il San Valentino ottiene il primo punto del suo campionato fermando la corsa della Battipagliese (0-0); impresa del Victoria Marra che batte la corazzata Virtus Junior Stabia grazie alla rete di Balzano. 3 punti fondamentali per la squadra di mister Liguori che si piazza a -5 punti dalla zona playoff. Vittoria in vetta per l’Atletico San Gregorio che batte per 2-0 il Centro Storico; risponde anche l’Ebolitana che espugna il campo del Real Palomonte e rimane a -1 dalla capolista. In alta classifica vince anche il Città di Campagna che batte di misura l’Agerola e conquista la terza posizione.

In ripresa anche l’Atletico Pagani che con un netto 3-0 ai danni dello Sporting Pontecagnano raggiunge quota 20 punti in classifica. In lotta per la salvezza la Sanseverinese vince lo scontro diretto contro la Temeraria San Mango con il punteggio di 2-0. L’altro scontro salvezze ha visto gioire l’Atletico Faiano corsaro sul campo del Sant’Egidio.

Fonte foto: Pagina Facebook Victoria Marra