Sarnese-Real Forio 3-1: i granata volano in finale di Coppa Italia

Sarnese-Real Forio 3-1. La Sarnese è la prima finalista della Coppa Italia Dilettanti, uscendo vittoriosa dal doppio confronto in semifinale con il Real Forio. La squadra di Pirozzi ha staccato il pass per la finale vincendo con il risultato di 3-1, tra le mura amiche dello stadio Felice Squitieri di Sarno.

Sarnese-Real Forio 3-1: la cronaca

Buon avvio di gara per i granata, che spingono nella metà campo avversaria, anche se i ritmi sono bassi e la gara stenta a decollare. Trascorso il quarto d’ora di gioco, si sblocca la contesa con Yeboah, che di testa manda in rete un suggerimento di Pellecchia. Nonostante la rete i ritmi restano invariati, anche se arriva la reazione ospite, che non produce effetti. Il cronometro corre e si arriva velocemente verso le battute finali della prima frazione di gioco, che coincide con il pareggio del Real Forio. I biancoverdi trovano la rete con Filosa, che sempre di testa supera Maiellaro.

Anche nella ripresa i ritmi di gioco non sono molto elevati. La prima occasione degna di nota arriva al 61esimo ed è tutta per la Sarnese. Corticchia su calcio piazzato colpisce in pieno il palo, da posizione defilata. Questo l’unico vero e concreto squillo di tutto il secondo tempo, che sembrava incanalarsi sulla strada della fine con un pareggio. A sventare lo spettro dei rigori ci pensa Salerno, subentrato dalla panchina, che firma il nuovo vantaggio granata. All’ultimo respiro Corticchia pennella la traiettoria giusta da calcio di punizione, che batte Iandoli e fissa il risultato sul definitivo 3-1, regalando il pass per la finale alla Sarnese, che continua ad alimentare i sogni di uno storico traguardo.

Sarnese-Real Forio 3-1: il tabellino

marcatori: 16′ Yeboah (S), 41′ Filosa (RF), 84′ Salerno (S), 95′ Corticchia (S)

Sarnese: Maiellaro; Giordano, Cozzolino, Corticchia, Yeboah, Pellecchia (94′ Lopetrone), Cassandro (81′ Ciampi), Dentice, Carpentieri (78′ Salerno), Cassata (56′ Evacuo), Logrieco (46′ Losasso). A disposizione: Senatore, Padin, Sbordone, Della Monica. Allenatore: Egidio Pirozzi

Real Forio: Iandoli; Cabrera, Di Costanzo, Tomasin (62′ D’Alessandro), Arrulo (85′ Vincenzi), Pistola, Acosta, Arcamone, Filosa (73′ Pelliccia), Di Meglio (89′ Peluso). A disposizione: Re, Carissimi, Iacono,, Cesare, Aiello. Allenatore: Angelo Iervolino

ammonti: Cozzolino (S), Dentice (S), Arcamone (RF), all. Pirozzi (S)

recuperi: 3’pt. 6’st

angoli: 2-0

direttore di gara: il signor Michele Onorato della sezione di Nola

assistenti: i signori Andrea Minopoli della sezione di Napoli e Alfonso Rocco della sezione di Castellammare di Stabia