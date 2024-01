Sarno. Le critiche di Fratelli d’Italia: “Progetto Piazza Garibaldi non funzionale”

Si può progettare un lavoro pubblico, di manutenzione straordinaria, senza confrontarsi con nessuno? Si può mettere a soqquadro la viabilità cittadina senza problemi? Si possono togliere parcheggi ai cittadini e ai piccoli esercizi commerciali senza offrire vere alternative? Si può eliminare un’inversione di marcia in centro città e sostituirla con una vasca (stilisticamente oscena) con qualche faretto buttato qua e la? Sono tutte domande alle quali oggi ci tocca rispondere di sì, alla luce del comportamento dell’amministrazione comunale di Sarno.

Qualche giorno fa, è stato ultimato il progetto di rifacimento di Piazza Garibaldi. Fratelli d’Italia Sarno, con il Coordinatore cittadino Enrico Sirica e i consiglieri comunali Giovanni Cocca, Sebastiano Odierna e Antonello Manuel Rega avevano chiesto un ripensamento rispetto a quel progetto che gli avrebbe dato una visibilità e una funzionalità maggiore. L’amministrazione, in silenzio e senza coinvolgere nessuno, ha già ultimato il proprio progetto di rifacimento della piazza perché era importante aggiungere un ulteriore ed inutile nastro da tagliere prima delle elezioni amministrative. “Prima di tutto, contestiamo il metodo seguito con incomprensibile ostinazione. La progettazione di una nuova piazza centrale dovrebbe avvenire confrontandosi da subito con i cittadini, gli operatori commerciali e le altre realtà locali, cioè con tutti i reali fruitori di quello spazio pubblico, in modo che i progettisti possano prendere cognizione dei suggerimenti e delle esigenze di tutti i soggetti coinvolti e recepirli nel loro lavoro. Invece, qui ci troviamo di fronte ad un progetto realizzato senza parlarne con nessuno, imposto dall’alto e lontano dalla realtà quotidiana, che è stato ultimato grossolanamente e frettolosamente, come se il confronto con il resto della cittadinanza fosse un fastidio. Si tratta di un progetto insensato che causerà danni alla nostra città considerando anche lo spreco di denaro pubblico che la sua realizzazione ha comportato, in un momento in cui, ancora più del solito, gli amministratori pubblici dovrebbero agire con oculatezza e capacità di spesa. Invitiamo tutti i cittadini che hanno a cuore la nostra bella città a fare sentire insieme a noi la loro voce, perché Sarno è un patrimonio comune e non è il giocattolo privato di pochi.” Queste le parole del Presidente di Fratelli d’Italia Sarno Angelo Vitolo che riprendono le dichiarazioni e gli avvisi di ripensamento e di rivalutazione del progetto mosse anzitempo dal Coordinatore Enrico Sirica: “Il progetto, proprio perché nato con entrambi i piedi sbagliati, si presenta distruttivo per la città. Si è realizzata una fontana inutile quando a due metri di distanza ne sorge un’altra, di importanza storica per la città, che versa in condizioni di totale abbandono. Per non parlare della riduzione dei parcheggi per i residenti e per le attività commerciali e dell’annullamento di una inversione di marcia in pieno centro cittadino. E’ stato sacrificato inutilmente uno spazio pubblico che poteva essere pensato diversamente dando anche più lustro all’opera in memoria dei caduti. Questo progetto poteva essere una reale opportunità per la nostra città, se l’amministrazione avesse voluto confrontarsi apertamente e senza preconcetti, anziché rinchiudersi in tetra solitudine nelle stanze del palazzo.”