Scafati. Espropri area PIP vincono i privati. TAR: “Piano è decaduto”

Continua il braccio di ferro sull’area PIP di via Sant’Antonio Abate, il Tar dà ragione ai privati sulla vicenda degli espropri definendo decaduto il piano di insediamenti produttivi. L’amministrazione pronta a rivolgersi al Consiglio di Stato, che già nelle scorse settimane si era pronunciato favorevole all’impugnazione dell’ente su alcuni casi specifici. Il TAR di Salerno nelle ultime ore ha pubblicato una serie di sentenze che condannerebbero il comune di Scafati alla rinuncia dello strumento del PIP nell’area di via Sant’Antonio Abate. Diversi privati hanno infatti contestato al Tar una politica di espropri carente in forma e sostanza, visto che il provvedimento comunale non assolverebbe a specifiche necessità produttive, ma si riferisce unicamente a una richiesta di finanziamento regionale per opere di viabilità riferite a un PIP scaduto.

Piano decaduto

Il piano è decaduto dal 15 gennaio 2011, e recuperato dall’amministrazione comunale attraverso delibere di giunta nel 2019 e 2020. “Il Comune di Scafati non avrebbe potuto adottare e approvare un nuovo Pip senza aver rinnovato il procedimento per l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio” viene spiegato dal Tar accogliendo positivamente il ricorso, anche perché “per il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione è decaduto il vincolo preordinato all’esproprio della variante e l’area di interesse è diventata zona bianca, sicché, il PIP, le cui opere di urbanizzazione sono così modulate, è certamente in evidente contrasto con il PRG”. Una situazione che non preoccupa Palazzo Mayer.

Una prima vittoria del Comune

A dicembre l’ente era riuscito a vincere al Consiglio di Stato, confutando la teoria della “zona bianca” affermando come nell’area ci siano stati provvedimenti verso l’edificazione dell’area PIP. «Stiamo preparando gli appelli al Consiglio di Stato per confutare quanto prima quanto sentenziato dal Tar. Siamo in una dinamica di natura estremamente tecnica, senza rischi per l’ente comunale» assicura l’assessore delegato Diego Chirico.

Alfonso Romano