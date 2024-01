Pagani. Strade dissestate, la mappa dei lavori di ripristino

Strade colabrodo a Pagani dopo una serie di lavori ai sotto servizi, il Comune – attraverso l’operato del consigliere delegato alla sicurezza e viabilità Michele Bottone – ordina gli interventi di ripristino dell’asfalto. Nel mirino dell’amministrazione e dei residenti sono finiti i cantieri della Fibercop/ Tim su via Campitelli e viale Trieste, da oggi chiuse al traffico proprio per consentire il rifacimento del manto stradale. La città di Sant’Alfonso negli ultimi mesi ha visto una lunga serie di interventi sulla rete dei sotto servizi: se per tanti lavori sul territorio l’amministrazione comunale nel 2023 è riuscita a organizzarsi con un crono programma specifico partecipato dalle aziende, provvedendo così al rifacimento del manto stradale in momenti strategici evitando un continuo smantellamento dell’asfalto, all’inizio del 2024 si è dovuti intervenire tempestivamente, come per queste riparazioni che arriveranno in seguito agli ultimi lavori di Fibercop/ Tim all’interno di via Campitelli e viale Trieste.

Pericolo per il transito

«Le condizioni delle due strade sono veramente aberranti, con fossi e disallineamenti che ledono al passaggio di veicoli, aumentando anche l’insicurezza stradale», ha sottolineato il consigliere Michele Bottone che si è così attivato in prima persona per risolvere la situazione. «Attraverso gli uffici comunali, abbiamo provveduto a inviare una veloce segnalazione al privato per ordinare il ripristino del manto stradale, che avverrà nelle prossime ore».

Divieti ecco dove

L’ente di palazzo San Carlo ha infatti istituito a partire da oggi fino alla giornata di domani 12 gennaio il divieto di sosta in viale Trieste dalle 8 alle 18 e il divieto di transito a partire dalle 8.45 in via Campitelli, con un’attenzione particolare anche verso la segnaletica e la delimitazione delle aree di intervento ai privati. In futuro ci saranno però ulteriori cantieri di rifacimento dell’asfalto in altre zone della città, come in via Taurano e traversa. Questi ultimi in particolare attendono la conclusione dei lavori idrici da parte di Gori sull’area, con la società che provvederà una volta assestati gli scavi al ripristino del manto stradale per tutta la larghezza della strada, evitando brutti rappezzi come capitato negli scorsi anni in relazioni ad altre aziende.

Alfonso Romano