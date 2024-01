Sarno, rinuncia alla sospensiva: l’amministrazione resta in carica

Come ampiamente noto, otto elettori di Sarno hanno intrapreso azioni legali presentando ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar), richiedendo la sospensione immediata di alcune decisioni chiave prese da Giuseppe Canfora, sindaco della città. In particolare, i ricorrenti contestavano il Decreto Sindacale con cui il sindaco aveva ridistribuito le deleghe assessoriali, nominando Vice-Sindaco Eutilia Viscardi. Contestavano anche la Delibera di Consiglio Comunale che aveva preso atto della decadenza del Sindaco originale e la prosecuzione della consiliatura con il Sindaco f.f. In aggiunta, il Decreto che aveva nominato la nuova Giunta era oggetto di controversia, in quanto i ricorrenti affermavano che tali atti violavano il loro diritto di aspirare a incarichi di assessore o a deleghe distribuite con tali atti.

L’incarico a Lentini

Tuttavia, l’udienza del 10 gennaio 2024 ha portato a una svolta nel caso. Dopo la costituzione in giudizio dell’Avvocato Lorenzo Lentini, difensore del Comune di Sarno, gli otto ricorrenti hanno deciso di rinunciare alla sospensione e alla fase cautelare del procedimento. Questa decisione ha comportato l’eliminazione di tali richieste dal ruolo del Tribunale, concentrando l’attenzione sulla prosecuzione del merito del caso. I ricorrenti hanno chiesto che la fase successiva si svolgesse nel mese di aprile 2024, prospettando quindi una lunga attesa prima di vedere una risoluzione definitiva.

La rinuncia

Va notato che uno dei ricorrenti ha addirittura rinunciato definitivamente a tutto il giudizio, rendendo ancora più complesso il quadro delle posizioni e delle richieste avanzate. La rinuncia alla fase cautelare ha inoltre comportato una conseguenza diretta: il Tar non ha avuto l’opportunità di decidere sulle spese legali che avrebbero potuto sorgere nel caso in cui i ricorrenti avessero perso nella fase cautelare del giudizio.

La controversia

Nonostante questa controversia legale in corso, il sindaco f.f. Eutilia Viscardi, la Giunta e il Consiglio Comunale mantengono la loro posizione regolare e restano in carica. Questo evento giuridico lascia molte questioni in sospeso sulla stabilità e la legittimità dell’attuale amministrazione comunale di Sarno, ma solo il protrarsi della fase meritoria nel mese di aprile fornirà risposte concrete a tali interrogativi. Nel frattempo, la comunità elettorale e i cittadini di Sarno osservano attentamente lo sviluppo di questa vicenda, in attesa di apprendere quale sarà il destino finale delle decisioni amministrative oggetto di controversia.

Natalia Pepe