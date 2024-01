Angri. Corso Italia: ladri in azione in pieno giorno. Aumento dei furti nel centro cittadino, allarme tra i residenti

Ladri in azione nelle prime ore del pomeriggio di oggi nel cuore del centro cittadino tra il Corso Italia e le traverse di Via Della Repubblica e Via Marra. Una banda di individui, non ben identificati, ha tentato di introdursi in alcune abitazioni, ma solo il caso ha sventato i propositi criminali.

In fuga

Fortunatamente, la prontezza degli abitanti locali hanno contribuito a scoprire la banda immediatamente messa in fuga prima che potesse commettere furti o danni. La tempestiva reazione della comunità ha dimostrato l’importanza dell’attenzione costante, sia di giorno che di notte, per prevenire episodi criminali nel centro cittadino.

Preoccupazione

Tuttavia, la preoccupazione cresce poiché da diverse settimane si registrano furti anche in altre zone della città è anche nelle aree di sosta, come il parcheggio dell’area ex MCM. Questo spazio, una volta sicuro e tranquillo, ora sembra essere diventato un luogo pericoloso, esposto alle razzie dei ladri. La situazione richiede un intervento deciso per garantire la sicurezza.

Più controlli

Le autorità locali sono chiamate a intensificare la presenza di pattuglie e adottare misure aggiuntive di sicurezza, al fine di dissuadere potenziali criminali e proteggere la comunità. Gli abitanti sono invitati a collaborare più strettamente con le forze dell’ordine, segnalando qualsiasi attività sospetta e adottando precauzioni supplementari per proteggere le proprie abitazioni e le proprietà. La città si trova a un bivio cruciale per garantire un ambiente sicuro e protetto, e diventa fondamentale un coordinamento efficace tra autorità e comunità per affrontare questa problema diventato una emergenza permanente.

ReCro