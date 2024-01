Basket Femminile. Angri a Castellammare in cerca di riscatto

Preview

Prima trasferta del 2024 per l’Angri Femminile. Una partita quanto mai cruciale per le ragazze di coach Francesco Iannone, che domani affronteranno Basket Femminile Stabia, con palla a due alle 18,30 al PalaSeveri. Le grigiorosse vogliono invertire il trend negativo e cercare di risollevare una stagione, fin qui fatta di troppi alti e bassi. Di fronte ci sarà un avversario, che all’andata ebbe ragione sull’Angri dopo un tempo supplementare. Coach Rosario Martone ha una squadra composta da atlete esperte come Iozzino, Scala e Fedele. Ma anche giovani promettenti come Palma Manna e Inverno. Per capitan Sapienza e compagne sarà, quindi, una grande occasione di riscatto dopo il ko contro la capolista Sirio Salerno di sabato scorso tra le mura amiche.

Dichiarazioni della vigilia

Questa le dichiarazioni pregara dell’ala Francesca Tolardo. “Contro Salerno si è perso perché abbiamo avuto ritmi bassi, poca energia, subito molti contropiedi e sofferto sotto canestro la fisicità della loro lunga Silatsa. Per superare questo momento difficile, la chiave dovrà essere la nostra voglia di riscatto e di dimostrare quanto valiamo. Perché questo è davvero un gruppo che può fare tanto. Dobbiamo trovare la nostra chimica di squadra, anche se non è facile dopo una serie di sconfitte. Ma ce la faremo, il tempo c’è e anche la voglia. Dobbiamo allenarci con maggior concentrazione, alzando ritmo e intensità. Durante la partita di sabato bisognerà essere brave a tenere il controllo della stessa. Venendo da una serie di sconfitte aumenta in noi il desiderio di sbloccarci e portare a casa questi due punti. La voglia di vincere è tanta, e sarà il campo a parlare”.