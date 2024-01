Eccellenza, girone B. Sabato la nuova Sarnese targata mister Farina scenderà in campo contro il Città di Solofra, in trasferta. Dopo il passaggio in Coppa con il pass per la finale e qualche ora di caos dopo l’esonero di Pirozzi, la società granata è pronta a riprendere la propria corsa verso la promozione diretta in Serie D. In campionato, la Sarnese è reduce dal pareggio interno contro il Castel San Giorgio per 2-2 e dunque sabato avrà l’opportunità per tornare alla vittoria.

La Scafatese, invece, per la prima volta dopo quasi due anni scenderà in campo senza il proprio direttore Vitaglione, dimessosi proprio qualche giorno fa. Per i canarini l’obbligo domenica contro la Prosangiorgese è quello di dare cotinuità alla vittoria sul campo del Cervinara per cercare di consolidare quanto meno un posto in zona playoff.