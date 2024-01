Tragedia sfiorata in via San Domenico a Pagani nel pomeriggio di mercoledì scorso: un’auto prende fuoco

Pagani. Auto in fiamme, salve madre e figlia grazie al giovane Della Corte

Tragedia sfiorata in via San Domenico a Pagani nel pomeriggio di mercoledì scorso: un’auto prende fuoco e l’incendio rischia di coinvolgere altre vetture in transito. E solo l’intervento di un volontario della Protezione Civile Papa Charlie ha evitato il peggio. Con un estintore Francesco Della Corte, forte della sua formazione con la storica associazione che presta servizio a Pagani e in tutto l’agro nocerino, è riuscito a domare le fiamme.

Il fatto

Tutto è iniziato intorno alle 16.30 circa, in via San Domenico, cuore pulsante della città. Una signora insieme alla figlia, dopo un guasto alla propria Fiat Idea, ferma la vettura sul ciglio della strada. La situazione sin da subito è sembrata preoccupante, col fumo acre che usciva dal motore.

La testimonianza

«Stavo ritornando verso casa da lavoro con il mio veicolo – ricorda Francesco – quando mi sono trovato davanti questa scena che mi ha colpito per la disperazione nel volto della signora e della figlia» «Mi sono fermato per aiutarle, però nel momento in cui mi sono avvicinato ho compreso velocemente la pericolosità della situazione, con il fumo che usciva dal vano motore e le prime fiammate».

L’intervento

A questo punto l’operatore della Protezione Civile Papa Charlie ha raggiunto casa, distante pochi metri dal luogo dell’accaduto, prendendo così un estintore che teneva in garage. «Subito sono subito corso per dare una mano», spiega ancora Francesco, che sottolinea l’importanza della tempestività dell’intervento. «Si trattava di un auto a GPL, pericolosa da questo punto di vista. La mia prima preoccupazione è stata di evitare che le fiamme divampassero fino a espandere verso le vicine tende delle attività commerciali presenti, e al tempo stesso l’utilizzo dell’estintore ha evitato che l’automobile diventasse un rottame. Con qualche intervento spero sarà riutilizzabile».

Il plauso di Michele Pepe

Un plauso per il pronto intervento del volontario arriva anche dal presidente dell’associazione Papa Charlie, Michele Pepe: “Essere volontari non è avere un turno di lavoro ma uno stile di vita. Sono contento e fiero di come Francesco e tutti i nostri associati, attraverso i nostri percorsi formativi, possano essere utili alla collettività in qualunque momento di emergenza».

Alfonso Romano