Sarno, Squillante annuncia: lavori da 7 milioni di euro nel Pip Ingegno

Si accelera verso il restyling del manto stradale in via Fraina e in zona industriale, con il ritorno dei lavori all’area PIP dopo il periodo natalizio. La città dei Sarrastri nelle prossime settimane sarà ancora piena da cantieri in diverse zone strategiche del territorio, impegnate anche aziende di sotto servizi come Gori che dopo i lavori di condotta idrica sono pronti a partire dalla prossima settimana al rifacimento dell’asfalto. Ad annunciarlo l’assessore delegato Francesco Squillante, che fa un piano dei prossimi interventi. Lunedì prossimo inizierà la bitumazione di via Fraina, andando a intervenire in un’arteria strategica sia per il traffico veicolare che commerciale.

L’area PIP

Anche sul tema insediamenti produttivi ci sono importanti novità, con il nuovo inizio dei lavori di rilancio dell’area PIP di località Ingegno. L’opera, dal valore complessivo di 7 milioni di euro, provvederà alla riqualificazione urbana dell’area non solo attraverso un restyling delle strade, ma anche maggiori servizi per l’importante tessuto cittadino che si collega dall’agro sarnese nocerino a tutta la Regione Campania e non solo. «Non ci siamo mai fermati, e in questo inizio del 2024 ne daremo l’ennesima prova. Tanti cantieri in arrivo per migliorare la vivibilità e l’accessibilità delle nostre aree urbani, risolvendo storiche questioni che sono anche rimaste in stand – by per via della pandemia» ha spiegato infine l’assessore Squillante.

Alfonso Romano