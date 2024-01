Scatta il ritiro della patente per chi abbandona gli animali in strada

Con la proposta della Lega, accettata in Commissione alla Camera, chi abbandonerà animali per strada incorrerà in pesanti sanzioni.

“Tolleranza zero per chi abbandona un animale” è il principio sancito da un emendamento approvato in Commissione alla Camera, inserito nel dibattito sul nuovo codice della strada. Proposto dalla Lega, l’emendamento prevede che chi abbandona un animale in strada, causando incidenti stradali con vittime o feriti, rischi fino a sette anni di reclusione. Le pene previste per omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime sono applicate anche a chi, abbandonando un animale, mette in pericolo gli altri utenti della strada.

Pene accessorie, come la sospensione o revoca della patente, si applicano proporzionalmente alla gravità del fatto. Anche in assenza di incidenti, sono previsti inasprimenti delle pene come il ritiro della patente.