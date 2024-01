Serie D, girone H: l’Angri ospita il Matera, la Paganese il Nardò

Serie D, girone H. La squadra di mister Nello Di Costanzo, reduce dal pareggio sul campo del Bitonto, ospiterà il Matera domenica allo stadio Novi. Gara per niente semplice dato che i grigiorossi affronteranno la quinta forza del campionato che ha totalizzato ben 30 punti in 18 gare. L’Angri potrà contare nuovamente su Ciro Palmieri che rientra dal doppio turno di squalifica, oltre ad avere a disposizione anche i 3 nuovi innesti Poziello, Costanzo e Iadaresta. La società cara al patron Niutta necessita dei 3 punti per cercare di allontanarsi dalla zona calda della classifica.

La Paganese, invece, continua a sorprendere tutti e, dopo la vittoria sul campo del Barletta, cercherà lo sgambetto al Nardò, secondo in classifica a -4 dalla capolista Altamura. I pugliesi sono reduci dall’importante vittoria sul campo della Fidelis Andria per 1-0 grazie alla rete di Gennari e non vogliono fermarsi per continuare a tenere il passo della capolista.