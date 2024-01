Città di Solofra-Sarnese 0-1: Dentice fa gioire Farina all’esordio

Città di Solofra-Sarnese 0-1. Il cammino di mister Francesco Farina, alla guida della Sarnese, inizia con la vittoria sul difficile campo del Città di Solofra. Al Gallucci i granata riescono ad imporsi grazie ad una punizione di Dentice, ad una manciata di secondi dallo scadere.

Città di Solofra-Sarnese 0-1: la cronaca

Farina conferma il 4-3-3 classico della Sarnese, mancano interpreti a centrocampo e quindi Cassandro viene schierato davanti alla difesa, mentre torna titolare Evacuo a guidare l’attacco. In avvio di gara i ritmi sono bassi, la prima occasione è dei padroni di casa, ma Moccia da noie a Maiellaro. La risposta dei granata è di Pellecchia, ma la sua conclusione è centrale. Una gara molto combattuta in mezzo al campo, con poche occasioni da rete. Infatti il primo tempo si chiude in parità e reti inviolate.

Nella ripresa Farina manda in campo Cassata per Cozzolino, varando il 4-2-3-1. Parte meglio il Solofra che spinge di più nella metà campo granata, trovando pronta risposta della difesa, che non si lascia sorprendere. Grande occasione per la Sarnese, con Evacuo che impegna seriamente Barone, il quale riesce a salvarsi in qualche modo. Gli uomini di Farina si fanno apprezzare maggiormente nella seconda parte della ripresa, quando saltati tutti gli schemi si riversano nella metà campo avversaria in cerca della vittoria. La rete arriva solo all’89esimo, quando Dentice da calcio piazzato beffa Barone. Finale concitato, a farne le spese è Albano che commette un fallo da rosso diretto e lascia il Solofra in dieci. Finisce così, la Sarnese espugna il Gallucci e tiene a distanza le inseguitrici.

Città di Solofra-Sarnese 0-1: il tabellino

MARCATORE: 89’ Dentice

CITTÀ DI SOLOFRA (3-5-2): Barone; Consiglio, Diallo, Robustelli; Minichino, Iuliano (91’ Albano), Visciano, Falanga, Salvato; Moccia, Merola (64’ Maiorano). A disposizione: Lettieri, Iannone, Campagnuolo, Maffei, Chiocchi, Rescigno. Allenatore Nicola Rapolo

SARNESE (4-3-3): Maiellaro; Caruso (57’ Logrieco), Ciampi, Giordano (78’ Della Monica), Dentice; Cozzolino (46’ Cassata, 70’ Sbordone), Cassandro, Salerno; Pellecchia, Evacuo (61’ Padin), Yeboah. A disposizione: Somma, Lopetrone, Losasso, Carpentieri. Allenatore Francesco Farina

ARBITRO: Christian Ferruzzi di Albano Laziale

AMMONITI: Falanga, Moccia Robustelli, Iuliano (C); Dentice (S)

ESPULSO: al 94’ Albano (C) per duro intervento di gioco

NOTE: Spettatori 200 circa, di cui la metà ospiti. Angoli 1-8. Recupero 2’ pt e 8’ st