Nuova apertura in Campania, Nestlè assume

Nestlé offre interessanti opportunità di lavoro in Campania, con posizioni aperte a Napoli e Benevento. A Napoli, si ricercano informatori scientifici con contratto a tempo indeterminato. I candidati ideali devono possedere una laurea in discipline scientifiche come IMS, Farmacia, CTF, Biotecnologie o Scienze Biologiche, oltre a un’esperienza di almeno 2-3 anni e competenze in italiano e inglese. Il ruolo prevede la gestione etica e scientifica dell’immagine dei prodotti Nestlé per la nutrizione infantile, collaborando con operatori sanitari e istituzioni.

A Benevento, c’è un’opportunità di stage come responsabile qualità presso lo stabilimento Nestlé. Si ricercano laureati in Scienze e Tecnologie Alimentari con conoscenza dell’inglese. Il ruolo coinvolge attività di campionamento, analisi di materie prime, valutazione di controlli di processo e analisi sensoriali, microbiologiche e chimiche sui prodotti finiti. Per candidarsi, visitare il sito Nestlè nella sezione Lavora con Noi.