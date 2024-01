Paura tra San Valentino Torio e Sarno. Ladri in azione. Colpi a scuola e tabaccheria del centro

Notte di scorribande di ladri tra i comuni di Sarno e San Valentino Torio. Nella città dei Sarrastri è finito nel mirino l’istituto comprensivo Amendola; mentre a San Valentino è stata assaltata una tabaccheria in pieno centro.

Sarno, scuola nel mirino

L’Istituto “Giovanni Amendola” di Sarno in via Roma, è stato depredato di alcune strumentazioni per la didattica. Forzate le finestre del piano terra, il gruppo di malviventi ha potuto rovistare indisturbato all’interno della scuola. Secondo un’ipotesi delle forze dell’ordine arrivate sul posto dopo la segnalazione da parte del personale Ata, si potrebbe trattare di un raid rivolto alle nuove attrezzature acquistate coi fondi del Pnrr, che non erano nell’istituto al momento dell’effrazione. I malviventi si sono così concentrati su diverse apparecchiature multimediali come lavagne interattive e computer portatile, danneggiando sicuramente il patrimonio scolastico ma senza bloccare la continuità didattica all’interno dell’istituto.

Furto a San Valentino

Nella notte altro furto, con un bottino complessivo di oltre un migliaio di euro, nella vicina San Valentino Torio, dove, intorno alle 2 di notte, in via Caporale Vito Ruggiero, un gruppo di ladri ha forzato la saracinesca di un importante tabaccheria del centro. Superato l’ostacolo, i malviventi hanno potuto portar via il registratore di cassa con all’interno il denaro contante. Un colpo organizzato, durato pochi minuti, che però è stato ricostruito nei minimi dettagli dai carabinieri giunti sul posto grazie alla presenza di videosorveglianza che hanno registrato tutte le fasi dell’assalto dei malviventi.

Alfonso Romano