Basket Femminile. Sorride Angri, corsara a Castellammare 56-73

Tornate alla vittoria

Finalmente una gioia per l’Angri Femminile. Vittoria importante per le ragazze di coach Francesco Iannone, che vincono al PalaSeveri (56-73), contro Basket Femminile Stabia, chiudendo il momento negativo. Primo successo esterno del campionato per le grigiorosse, che dopo un avvio difficile mettono il turbo.

Fondamentale l’avvio di secondo periodo e soprattutto i break inflitti alle locali nel corso della ripresa. Top scorer capitan Sapienza e Stoyanova con 17 punti, seguite dai 16 di Carcaterra. Bene anche Sicignano dalla panchina e Martines con un bel plus/minus di +25.

Parola al coach

Questo il commento a fine gara di coach Francesco Iannone. “Partita dura sotto il punto di vista dell’emotività. Avevamo bisogno di stimoli nuovi per poter continuare il percorso iniziato e non posso far altro che fare i complimenti alle ragazze per come hanno gestito i 40’. In settimana abbiamo lavorato tanto sui ritmi gara, cercando di tenere alta l’intensità. Devo dire che ci siamo riusciti alla grande. Abbiamo gestito i momenti di stress e cavalcato l’entusiasmo nei momenti up. Ci siamo divertiti ed è questo quello che dovremmo continuare a fare per il resto della stagione. Prendere ritmo dalla difesa per condurre ed

eseguire in attacco. Non ci accontentiamo certamente, perché è solo una vittoria. Adesso ci aspettano altre battaglie da giocare per continuare il percorso”.

Tabellini

Basket Femminile Stabia: Scala 5, Iozzino 13, Inverno 5, Somma 2, Fedele 18, Giustino 2, Borriello 3, Carillo 5, Di Martino, Infante 3, Manna. All. Martone

Angri Pallacanestro Femminile: Sicignano 8, Catalani n.e., Manna 2, Dati n.e., Cesarano n.e., Sapienza 17, Stoyanova 17, Martines 4, Tolardo 1, Falino, Carcaterra 16, Capriati 8. All. Iannone