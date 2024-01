Basket. La Bioverde torna a ruggire ed annichilisce Maddaloni

Antoniana-San Michele termina 85-61, giallorossi sempre più su in Serie C nonostante la delusione in finale di Coppa Campania.

Una Bioverde sontuosa

Torna il campionato e torna la vittoria per una grande Bioverde, Maddaloni deve arrendersi 85-61 a Boscoreale.

Partita mai in discussione in Via Panoramica, i giallorossi partono subito con le marce alte e non lasciano scampo ad una Pallacanestro San Michele mai realmente “dentro” la gara della Struttura Geodetica.

La premiata ditta Fiorillo-Mandarino marchia a fuoco i primi 10’ (9 punti del capitano, 7 di Mandarino) e la Bioverde chiude avanti 22-12. Nel secondo parziale si sblocca De Martino, il quale è ben coadiuvato da un sontuoso Chirico ed un mai domo Di Palma, all’intervallo 46-25 Antoniana nonostante l’abbondante doppia cifra di Cvetovic (14).

Secondo tempo di puro garbage time nonostante i canestri di Cecere, minuti per tutti e ottimi segnali per coach Festinese.

Il finale è 85-61 in favore della Bioverde, ribaltata anche la differenza canestri grazie a 5 uomini in doppia cifra; sorriso immediatamente ritrovato.

Weekend di riposo in arrivo, la Pallacanestro Antoniana tornerà in campo sabato 27 gennaio alle ore 18:00 contro l’Academy Basket Parete.

Tabellino Antoniana

Amodio 2, Fernando 13, Mezzacapo 12, Fiorillo 15, Jallow, Chirico 9, Di Palma 9, Cascone A., Mandarino 14, De Martino 11, Cascone G.