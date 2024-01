Elezioni Europee. Candidature, ecco i primi nomi in lizza

Elezioni europee al Sud e in Campania: sono iniziate le manovre di completamento delle liste dei nomi da candidare. Situazione ancora nebulosa ma in via di definizione. Forza Italia, alla sua prima vera prova dopo la scomparsa del fondatore, dovrebbe presentare come capolista Fulvio Martusciello, affiancato dalle uscenti Isabella Adinolfi e Lucia Vuolo. La novità di clamore sarebbe la candidatura di Sonia Palmeri, ex assessore regionale, recentemente entrata in Forza Italia con il sostegno di Antonio Tajani.

Lega

Nella Lega, Valentino Grant si ricandida, affiancato dal neo-entrato Aldo Patriciello e dall’ex rettore Aurelio Tommasetti da Salerno. Nel Mezzogiorno, il generale Roberto Vannacci potrebbe essere la vera sorpresa, nonostante le smentite. Aspira a un seggio anche l’ex rettore dell’Università degli Studi di Salerno Aurelio Tommasetti attuale deputato regionale.

Fratelli D’Italia

Fratelli d’Italia, invece, presenta un nodo da risolvere sulla candidatura di Giorgia Meloni come capolista in tutte le circoscrizioni o della sorella Arianna Meloni nel Mezzogiorno. Alberico Gambino, vice coordinatore regionale FdI, e Ines Frongillo, vicecoordinatrice irpina di FdI, sono tra i nomi in lizza.

I Dem

Il Partito Democratico, con ancora aperta la scelta del capolista, potrebbe vedere il giornalista Sandro Ruotolo guidare la lista, seguito dalla vicepresidente Ue uscente Pina Picierno. In Azione e Italia Viva, Giosi Ferrandino e Nicola Caputo emergono come figure candidabili.

RePol